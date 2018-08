Migranti | Save The Children | minori sbarcati ridotti a scheletri 2

Migranti : Save The Children - minori sbarcati ridotti a scheletri : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) - Rinchiusi al buio per otto mesi, denutriti, con alle spalle periodi di detenzione in Libia lunghi anche tre anni. I 27 minori non accompagnati scesi dalla nave Diciotti, ormeggiata da lunedì al porto di Catania, hanno vissuto "orrori incredibili". Si tratta di 25 ragaz

Save the Children - minori Migranti costrette a prostituirsi per passare la frontiera : Il Rapporto di Save the Children "Piccoli schiavi invisibili 2018". Quasi 10 milioni di bambini e adolescenti, nel mondo, solo nel 2016 sono stati costretti in stato di schiavitù, venduti e sfruttati principalmente a fini sessuali e lavorativi. A dare le cifre di questo drammatico fenomeno e' 'Save the Children', ...

La denuncia di "Save The Children" : "Migranti minori si prostituiscono per passare da Ventimiglia" : E' la nuova tappa dell'orrore della tratta dei minori: ragazze provenienti dal Corno d'Africa e dall'Africa-sub-sahariana che devono versare ai passeurs tra i 50 e i 150 euro per il viaggio in auto.

Migranti - Save the Children : oltre 4mila minori "scomparsi" in Italia : Migranti, Save the Children: oltre 4mila minori "scomparsi" in Italia Presentato il rapporto "Piccoli schiavi invisibili 2018": a rischio di subire violenze i ragazzi non accompagnati in transito alla frontiere e le ragazze che si prostituiscono per pagare i passeur e varcare il ...