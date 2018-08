Migranti | Salvini vuole il ' No way' dell' Australia Ecco cos' è

Fico-Salvini : è sfida sui Migranti della Diciotti - intanto scendono i minori : Roberto Fico interviene a gamba tesa nella sempre più delicata vicenda dell'unità Diciotti della Guardia Costiera, a cui viene negato lo sbarco del suo carico di migranti: in un braccio di ferro che finora ha visto coinvolti Salvini, ministro degli Interni, e Toninelli, competente su porti e Guardia Costiera, è subentrato nel pomeriggio di ieri la terza carica dello Stato, Roberto Fico, che già in passato si era distinto per aver dato voce ...

Migranti - dal primo gennaio 20mila sbarchi ma l'obiettivo di Salvini è il 'No way' : Salvini promette sbarchi zero: ecco come funziona il modello australiano citato dal ministro dell'interno. Una vera e...

Migranti - a Firenze il digiuno di Don Santoro : 'Salvini gioca sporco' : ROMA ' L'umanità è un dovere che viene prima di qualsiasi cosa. E' una precondizione della politica. Mi pare evidente, quindi, che Salvini sta giocando sporco , che da ministro dell'Interno voglia fare quasi il presidente della Repubblica'. Don Alessandro Santoro , storico volto e animatore ...

Diciotti - Salvini : "Fico ha tanto tempo per parlare. Sui Migranti l'obiettivo è il No Way australiano" : 14.10 - Il ministro dell’Interno Matteo Salvini oggi ha detto che il modello per la non accoglienza dei migranti che predilige e il No Way australiano. Ma che cos'è? Di cosa si tratta? La stretta sui migranti in Australia comincia nel 2013 con il "Sovereign Borders" - ai tempi del governo Abbott - che si è tradotto nel respingimento e nella deportazione nei paesi d’origine dei migranti arrivati illegalmente via mare in territorio australiano, ...

Diciotti - Salvini : “Tutti Migranti illegali”. Ma molti hanno potenzialmente diritto all’asilo o a una forma di protezione : “Sono tutti illegali“, ha detto in mattinata Matteo Salvini riferendosi ai 150 migranti salvati nel Mediterraneo e bloccati sulla nave Diciotti, da tre giorni ferma nel porto di Catania. Un’affermazione che deve fare i conti con l’effettiva situazione e la nazionalità delle persone a bordo dell’imbarcazione dalla Guardia costiera, molte delle quali provenienti da Paesi come l’Eritrea o la Siria e quindi ...

Diciotti - scontro Salvini-Fico : "Migranti restano a bordo"/ Ultime notizie - minori sbarcati "come scheletrini" : Nave Diciotti, Ultime notizie: scontro Salvini-Fico, 'migranti restano a bordo'. Operatrice Ong sui minori sbarcati: 'sono come scheletrini'.

Cosa è il 'no way' - il modello australiano per i Migranti che vuole Salvini : In Australia sono passati quattro anni da quando l'ultimo barcone con immigrati illegali è arrivato sulle coste. Dal 2014 il governo dei Liberali di Tony Abbott e a seguire quello di Malcolm Turnbull ...

Migranti - Salvini : 'Non temo il Colle - ho la coscienza a posto'. Scesi i minori dalla nave Diciotti : Il ministro degli Interni tira dritto sulla vicenda della Diciotti: "Non temo assolutamente nulla. Ho la coscienza più che a posto. Ieri ho parlato con il presidente Conte, che è persona con cui ...

Una nave carica di Migranti supera i confini. Il messaggio del comandante della Diciotti a Salvini : Sul caso della nave Diciotti si sono espressi un po' tutti. Dai magistrati, che indagano per sequestro di persona; a Roberto Saviano, che sulla stessa linea ha parlato di "sequestro plurimo di Stato"; passando per la politica, con lo scontro istituzionale tra il ministro dell'interno Salvini, il Colle e l'Europa.Ma il commento forse più significativo è quello del comandante della Diciotti, Massimo Kothmeir, che non ha bisogno di ...

150 Migranti ancora sulla Diciotti. Salvini : 'Quelli sono tutti illegali' : Dopo il duro scontro tra Salvini e Fico, la decisione di far scendere almeno i 27 minori non accompagnati. Oltre ad Agrigento, indaga anche la Dda di Palermo: ipotesi di associazione mafiosa ...

Tutti contro Salvini : Cacciari "Diciotti - chi non si indigna? Una mer.."/ Nodo-Migranti : da Saviano a Le Monde : Tutti contro Salvini: caso Diciotti e 'bufera' sui migranti, Cacciari "Diciotti, chi non si indigna è una mer..". Da Saviano a Le Monde, il caso.

Migranti deportati nell'Oceano Pacifico : ecco il "modello Australia" a cui vuole ispirarsi Salvini : La legislazione australiana riguardo immigrati e richiedenti asilo è una delle più rigide al mondo: vige la cosiddetta "Pacific Solution", per cui tutti coloro (senza distinzione tra adulti e bambini) ai quali non viene riconosciuto lo status di rifugiato politico vengono respinti o deportati. Stando alle ultime dichiarazioni, il ministro dell'Interno Matteo Salvini vorrebbe ispirarsi proprio a questo modello: "Il mio obiettivo ...