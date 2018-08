Migranti | Salvini | ' Non temo il Colle | ho la coscienza a posto' Scesi i minori dalla

Diciotti - scontro Salvini-Fico : “Migranti restano a bordo”/ Ultime notizie - minori sbarcati “come scheletrini” : Nave Diciotti, Ultime notizie: scontro Salvini-Fico, "migranti restano a bordo". Operatrice Ong sui minori sbarcati: "sono come scheletrini, emergenza sanitaria sulla barca"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 14:20:00 GMT)

Una nave carica di Migranti supera i confini. Il messaggio del comandante della Diciotti a Salvini : Sul caso della nave Diciotti si sono espressi un po' tutti. Dai magistrati, che indagano per sequestro di persona; a Roberto Saviano, che sulla stessa linea ha parlato di "sequestro plurimo di Stato"; passando per la politica, con lo scontro istituzionale tra il ministro dell'interno Salvini, il Colle e l'Europa.Ma il commento forse più significativo è quello del comandante della Diciotti, Massimo Kothmeir, che non ha bisogno di ...

150 Migranti ancora sulla Diciotti. Salvini : 'Quelli sono tutti illegali' : Dopo il duro scontro tra Salvini e Fico, la decisione di far scendere almeno i 27 minori non accompagnati. Oltre ad Agrigento, indaga anche la Dda di Palermo: ipotesi di associazione mafiosa ...

Tutti contro Salvini : Cacciari "Diciotti - chi non si indigna? Una mer.."/ Nodo-Migranti : da Saviano a Le Monde : Tutti contro Salvini: caso Diciotti e 'bufera' sui migranti, Cacciari "Diciotti, chi non si indigna è una mer..". Da Saviano a Le Monde, il caso.

Migranti deportati nell'Oceano Pacifico : ecco il "modello Australia" a cui vuole ispirarsi Salvini : La legislazione australiana riguardo immigrati e richiedenti asilo è una delle più rigide al mondo: vige la cosiddetta "Pacific Solution", per cui tutti coloro (senza distinzione tra adulti e bambini) ai quali non viene riconosciuto lo status di rifugiato politico vengono respinti o deportati. Stando alle ultime dichiarazioni, il ministro dell'Interno Matteo Salvini vorrebbe ispirarsi proprio a questo modello: "Il mio obiettivo ...

Tutti contro Salvini : Cacciari “Diciotti - chi non si indigna? Una mer..”/ Nodo-Migranti : da Saviano a Le Monde : Tutti contro Salvini: caso Diciotti e "bufera" sui migranti, Cacciari “Diciotti, chi non si indigna è una mer..”. Da Saviano a Le Monde, il caso e lo scontro anti-Lega(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 13:21:00 GMT)

Che cos'è No Way - il modello australiano per i Migranti a cui punta Salvini : L'Australia ha da anni intrapreso una politica controversa e insolita. Intercetta navi cariche di migranti e di rifugiati, e poi li costringe a vivere in condizioni di prigionia nelle due isole del ...

Migranti. Matteo Salvini minaccia di fare cadere il governo : Non ci sta Matteo Salvini. Il vice premier non gradisce il pressing del Quirinale che passa da Conte. Sul fronte

Migranti : Fava a bordo Diciotti - Costituzione più importante di capricci Salvini : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) - E' salito a bordo della Diciotti il presidente della commissione Antimafia dell'Assemblea regionale siciliana, Claudio Fava. Sulla nave della Guardia costiera ci sono adesso 150 persone, dopo che ieri in serata dal Viminale è arrivato il via libera allo sbarco dei mino

Salvini : sulla Diciotti tutti imMigranti illegali : Roma, 23 ago., askanews, - Quelli sbarcati nella notte dalla nave Diciotti a Catania 'sono tutti minori non accompagnati. Vorrei vedere in faccia quelle madri e quei padri che mettono su gommoni mezzi ...

Migranti - Salvini : “Sulla Diciotti sono tutti illegali”. Lite con Fico : «Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. Voi sapete che in Australia c’è il principio del no way, nessuno di coloro che vengono presi in mezzo al mare mette piede sul suolo australiano. A questo si deve arrivare anche in Europa». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini lo dice ai microfoni di Rtl 102,5, mentre per i Migranti comincia il terz...

Diciotti - Martina attacca Salvini : "Ministro chiacchierone : Migranti sono ostaggi" : Maurizio Martina ieri sera, polo bianca e barba incolta, era ospite di In Onda su La7. E per spiegare le sue ragioni sul caso Diciotti, è andato proprio a Catania sul molo dove è atraccata l'imbarcazione della Guardia Costiera italiana con a bordo i migranti recuperati in zona Sar di Malta nel Mar Mediterraneo. Dal molo di Levante Martina ha definito la vicenda della nave Diciotti "una vergogna di Stato" che dimostra "l'incapacità del governo". ...

Nave Diciotti - Salvini “a bordo Migranti tutti illegali”/ Ultime notizie - sbarcati 27 minori : “serve No Way” : Nave Diciotti a Catania: Salvini blocca Toninielli, "no soluzione per 177 migranti a bordo, serve risposta Ue": Saviano, "sono ostaggi dello Stato". sbarcati i minori(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:33:00 GMT)

Migranti - Salvini : non temo interventi del Quirinale : Roma, 23 ago., askanews, - 'Temere un intervento del Quirinale' sulla questione Migranti? 'Non temo assolutamente nulla, ho la coscienza più che a posto, con la mia autorizzazione in Italia non scende ...