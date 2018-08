Migranti : appello Oim e Unhcr all'Italia - 'la Diciotti li sbarchi tutti' : L'Alto commissariato dell'Onu per i Rifugiati , Unhcr, e l'Oim, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, hanno esortato il governo italiano a consentire a tutti i rifugiati e Migranti ...

Migranti : appello Oim e Unhcr all'Italia - la Diciotti li sbarchi tutti : L'Alto commissariato dell'Onu per i Rifugiati (Unhcr) e l'Oim, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, hanno esortato il governo italiano a consentire a tutti i rifugiati e Migranti salvati a bordo della nave della Guardia costiera italiana Diciotti di sbarcare a CaTANIA. "Accogliamo con favore gli sforzi compiuti dalla Guardia Costiera italiana nel salvare la vita di ...

Appello da Lampedusa per accogliere i Migranti - crescono le adesioni : La Diciotti è ancora in mare con i suoi 171 migranti a bordo, davanti all'isola siciliana, senza che nessuno intervenga

Malta risponde ‘no’ all’appello di nave Diciotti : “Non accogliamo i 177 Migranti” : Malta ha risposto alla richiesta della Guardia costiera italiana: "L'Italia non ha appigli legali per chiedere a Malta di fornire un porto sicuro per questo ultimo caso. Il porto sicuro più vicino è Lampedusa". Gasparri: "Chi ha dato l'ordine alla Capitaneria di Porto di imbarcare in acque territoriali di un altro Paese dei clandestini?".Continua a leggere

Migranti - Aquarius senza porto : appello ai governi Ue/ Ultime notizie : soccorsi ignorati - nave verso l'Europa : Aquarius con 141 Migranti a bordo, appello ai governi europei affinchè possano indicare un porto sicuro in cui sbarcare. L'allarme delle Ong sulle navi.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 08:07:00 GMT)

"Lasciateci assumere i Migranti" - l'appello al governo dei ristoratori francesi : I ristoratori e gli albergatori francesi cercano 130.000 lavoratori. Hanno difficoltà a trovarli e, per questo motivo, hanno chiesto al governo di facilitare l'assunzione dei migranti. La loro proposta è rendere più agevoli le procedure per far ottenere agli irregolari il permesso di lavoro. "Siamo in attesa che il governo dia il documento a queste persone. Noi siamo pronti a formarli e a dare loro un'occupazione", ha detto ...

Migranti - più di 1.700 morti nel Mediterraneo in 7 mesi : Bono lancia un appello all'Italia : Secondo l'ultimo bilancio dell'Alto Commissariato per i Rifugiati oltre 850 persone sono morte a Giugno e Luglio. Il tasso...

Migranti - appello di Leu ai Comuni della frutta nel Saluzzese : "Serve collaborazione" : I consiglieri di LeU Marco Grimaldi e Silvana Accossato, accompagnati dalla consigliera comunale Fiammetta Rosso e dall'assessore Roberto Pignatta, si sono recati in visita al Pas di Saluzzo, il ...

Migranti : l'appello dei 500 per sostenere nave Aquarius : ... l'attrice Juliette Binoche, il fotografo Yann-Arthus-Bertrand, lo scrittore premio Nobel J.M.G Le Clézio, l'economista Thomas Piketty, lo scrittore Daniel Pennac, l'ex calciatore campione del mondo ...

Migranti - appello alla Cei contro il razzismo : “Contrastare xenofobia e paura”. Oltre mille firmatari : Un appello alla Conferenza Episcopale Italiana e a tutti i vescovi, con 1.100 firmatari, perché si attivino apertamente contro la sempre più dilagante “cultura con marcati elementi di rifiuto, paura degli stranieri, razzismo, xenofobia; cultura avallata e diffusa persino da rappresentanti di istituzioni”. La lettera è stata resa pubblica domenica 15 luglio dai promotori dell’iniziativa – operatori della Chiesa – e ...

PAPA FRANCESCO - "DOLORE PER Migranti MORTI E PREGHIERA"/ Video - accorato appello alla Comunità internazionale : MIGRANTI, appello pressante del PAPA “La Comunità internazionale agisca subito, basta tragedie nei mari”. Le parole del Santo Padre proferite durante l'Angelus di oggi(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 18:49:00 GMT)

Migranti - l’appello di papa Francesco : “Dolore per le tragedie nel Mediterraneo. Comunità internazionale agisca” : Nuovo pressante appello del papa alla Comunità internazionale affinché sia messa fine alla tragedia dei Migranti. Bergoglio, all’Angelus in piazza San Pietro, parlando a braccio, si addolora: “Sono giunte in queste ultime settimane notizie di naufragi di Migranti nelle acque del Mediterraneo”. papa Francesco, nell’esprimere il suo “dolore di fronte a tali tragedie” e assicurando il suo “ricordo e la preghiera per ...

Migranti - appello del Papa : la comunità internazionale agisca subito : Migranti, appello del Papa: la comunità internazionale agisca subito “Dobbiamo farci carico delle sofferenze e delle difficoltà del prossimo” Continua a leggere L'articolo Migranti, appello del Papa: la comunità internazionale agisca subito proviene da NewsGo.

Migranti - l’appello di papa Francesco : “La comunità internazionale agisca subito” : papa Francesco ha lanciato un nuovo accorato appello alla comunità internazionale affinché intervenga per porre fine ai naufragi dei barconi dei Migranti nel Mediterraneo. Parlando a braccio durante l’Angelus in piazza San Pietro, Bergoglio ha voluto esprimere il suo “dolore di fronte a tali tragedie” e assicurare il suo “ricordo e la preghiera per gli scomparsi”. Il pontefice argentino ha espresso tutto il suo ...