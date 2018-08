Microsoft non è sazia | vorremmo acquisire altri studi di medie dimensioni

Microsoft non è sazia : "vorremmo acquistare altri studi di medie dimensioni" : Con gli annunci che Microsoft ha lanciato dal palco della propria conferenza all'E3 2018, la compagnia ha voluto rinnovare il proprio impegno nelle esclusive per PC e dispositivi Xbox accogliendo sotto la propria ala 5 studi di sviluppo, Playground Games, Undead Labs, Compulsion Games, The Initiative e non per ultimo Ninja Theory, autore dell'apprezzatissimo Hellblade: Senua's Sacrifice.In una intervista concessa a GamesIndustry.biz, il capo dei ...

Silvia Candiani : “Per guidare Microsoft un robot avrebbe scelto un uomo - non me” : Da piccola, Silvia Candiani voleva essere una principessa o Marie Curie? «Entrambe, nella mia famiglia era scontato che non esistessero lavori da donna o da uomo». Oggi, a 48 anni, sposata e con due figli, è amministratore delegato di Microsoft Italia. Dopo Vodafone, McKinsey e San Paolo Imi, nel 2010 è entrata in Microsoft, e dal settembre 2017 è ...

Silvia Candiani : "Per guidare Microsoft un robot avrebbe scelto un uomo - non me" : L'amministratore delegato: «Nel mondo i capi sono maschi, quindi oggi gli algoritmi di un'intelligenza artificiale darebbero a loro ruoli di potere»

Microsoft alla Gamescom : “In arrivo hardware nuovo”/ Ma non si tratta di una console : forse il joypad elite? : Microsoft alla Gamescom: “In arrivo un hardware nuovo”. Ma non si tratta di una console: forse il tanto chiacchierato quanto atteso joypad elite? Staremo a vedere il prossimo mese(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:44:00 GMT)

Microsoft Store : da oggi non sarà più possibile cambiare lo Stato : Microsoft ha introdotto una restrizione nel Microsoft Store che molto probabilmente farà indispettire molti utenti: l’impossibilità di cambiare lo Stato! Ma cosa significa esattamente questa restrizione? Ve lo spiego subito! Se per esempio uno sviluppatore ha pubblicato un’app in esclusiva sullo Store Americano, qualche tempo fa ci bastava cambiare lo Stato, mettere lo Store Americano nelle impostazioni, e scaricare comodamente ...

Microsoft non ha ancora cancellato Andromeda ma ci sta pensando e il motivo è piuttosto scontato : Surface Andromeda, almeno dai rumor e dai vari brevetti depositati da Microsoft, è sicuramente un dispositivo interessante e, soprattutto, nuovo in grado di interrompere la monotonia che affligge da tempo il settore smartphone. Nonostante il progetto sia ben visto dai fan, il Colosso di Redmond starebbe già pensando ad una sua cancellazione definitiva. A comunicarlo questa volta non è Mary Jo Foley che avrebbe addirittura ipotizzato una suo ...

Surface Andromeda : lanciata una petizione per convincere Microsoft a non abbandonarlo : Purtroppo il rumor secondo il quale Microsoft starebbe realmente pensando di cancellare Andromeda sta diventando sempre più preoccupante allarmando non poco gli utenti. Sebbene l’indiscrezione lanciata da Mary Jo Foley non sia stata ancora confermata, sono molti i fan che vogliono impedire a Microsoft di abbandonare il device. L’utente Zachary Hinski ha pensato bene a tal proposito di lanciare una petizione online, pubblicata sul ...

Microsoft non identificherà i clandestini per conto di Washington : “Microsoft non intende fornire strumenti di intelligenza artificiale che possano violare i diritti umani”. Arrivano dalle colonne del quotidiano francese Le Monde le parole di Eric Horvitz, direttore dei laboratori di ricerca della società di Redmond negli Stati Uniti. In una lunga intervista, Horvitz ha spiegato le mosse di Microsoft riguardo al tema dell’utilizzo etico dell’AI. A cominciare dalla recente polemica ...

Microsoft non supporta più Windows 7 su alcune vecchie CPU : Windows 7, probabilmente uno dei sistemi operativi più apprezzati nella storia di Redmond, continua dopo quasi 9 anni dal suo rilascio ad essere usato attivamente da milioni e milioni di persone. Ufficialmente Windows 7, nonostante la sua vecchiaia, è ancora pienamente supportato da Microsoft con aggiornamenti periodici relativi alla sicurezza e ai fix di bug fondamentali per garantire all’OS la giusta affidabilità, ma è evidente che ...

Microsoft cambia idea : la realtà virtuale non arriverà su Xbox : Stando alle ultime dichiarazioni ufficiali, sembra che Microsoft non sia intenzionata a portare la realtà mista e la realtà virtuale sulle proprie console Xbox. Se fino ad un anno fa l’azienda di Redmond affermava di essere pronta ad abbracciare la VR e la MR anche su console con Phil Spencer che, durante l’E3 2017, definì Xbox One X come il dispositivo adatto al gaming 4K e alla realtà virtuale, pare che adesso abbia nettamente ...