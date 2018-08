Mi vergognavo e avevo paura

huffingtonpost

(Di giovedì 23 agosto 2018) "Mi", ma ora Jimmy Bennett rompe il silenzio: "Ero minore al tempo degli eventi e ho cercato di ottenere giustizia in un modo che per me aveva senso perché non ero pronto ad affrontare le conseguenze del fatto che la mia storia diventasse pubblica". Lo ha detto, in una dichiarazione al New York Times, il giovane, oggi di 22 anni, che ha minacciato di portare in tribunale Asia Argento.Jimmy Bennett parla per la prima volta, in una nota sul New York Times, per dire la sua sulla vicenda che da giorni lo vede protagonista dopo la denuncia contro Asia Argento che, secondo quanto raccontato dall'attore, lo avrebbe molestato sessualmente quando aveva diciassette anni, nel 2013.