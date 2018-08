Meteo Veneto | piogge e temporali intensi in arrivo con netto calo termico

Allerta Meteo Veneto : possibili temporali nel bellunese : Nuovi temporali, anche di forte intensità, potrebbero interessare, nelle prossime ore, l’area della montagna bellunese. Sulla base delle previsioni meteo emesse da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso lo Stato di Attenzione (Allerta gialla) per criticità idrogeologica sul bacino Alto Piave (Belluno), valevole dalle ore 10 di domani, 23 agosto, alle ore 10 del 24 agosto. ...

Meteo - nuova ondata di caldo in Veneto : toccati i 36 °C : Il caldo intenso ha ripreso possesso del Veneto, dove oggi si sono raggiunte nuovamente temperature roventi: 36 gradi e’ stata la massima segnata a Gaiarine (Treviso). caldo su tutta la fascia nordorientale, con 34 gradi registrati in diverse localita’, e nel veronese; ad Illasi il termometro ha toccato i +35. Un clima rovente, ma con leggera ventilazione da est e tassi d’umidita’ meno alti di quelli dell’ultima ...

Allerta Meteo Veneto : temporali fino a domani - Ferragosto con la pioggia : In Veneto sarà stato di attenzione fino a domattina per eventuali situazioni di criticità idrogeologica dovute a forti temporali su tutto il Veneto. A dichiararlo la protezione civile regionale, perché dal pomeriggio di oggi è prevista una ripresa dell’instabilità con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Verso sera le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi e cessare sulle zone centro ...

Allerta Meteo Arancione Veneto 14 Agosto : Il Centro Funzionale Regione Veneto ha emesso un avviso di criticità Arancione per Rischio Idrogeologico e Idraulico. Dal pomeriggio/sera di lunedì 13 e nella giornata di martedì 14 fasi di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale. I fenomeni saranno inizialmente locali/sparsi poi anche diffusi e organizzati. Probabili temporali localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento) e ...

Allerta Meteo Veneto : in arrivo rovesci e temporali - “fenomeni diffusi e intensi” : Dal pomeriggio-sera di domani 13 agosto e martedì 14 agosto in Veneto si prevedono precipitazioni con possibilità di rovesci e temporali, inizialmente locali, con possibilità martedì di fenomeni più diffusi e anche intensi, come raffiche di vento e grandine. Visti i fenomeni Meteorologici previsti il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idraulica su tutto il territorio ...

Allerta Meteo Veneto : instabilità e possibili rovesci da stasera : Da oggi pomeriggio in Veneto, ma soprattutto domani, venerdì 10 agosto, saranno possibili rovesci temporaleschi, con probabilità di fenomeni anche intesi. La fase di instabilità si protrarrà sino alle prime ore di sabato, quando non sono esclusi fenomeni anche intensi, ma con minore probabilità. Viste le previsioni metereologiche il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato lo stato di attenzione valido sino ...

Allerta Meteo Veneto : fino a giovedì sera possibili temporali : Il Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CDF) della Regione Veneto informa che dal pomeriggio di mercoledì 8 alla serata di giovedì 9 agosto saranno possibili rovesci e temporali, localmente anche intensi. Per quanto riguarda le temperature elevate, la Protezione civile del Comune di Venezia, sempre sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico dell’Arpav, dichiara che giovedì il disagio fisico si manterrà ...

Allerta Meteo Veneto : rischio di temporali fino a giovedì : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale del Veneto ha diramato un bollettino che conferma lo “stato di attenzione” per possibili criticità idrogeologiche dalle 14.00 di oggi alle 9.00 di giovedì 9 agosto nei bacini idrografici alpini e prealpini del Veneto. Oggi e domani il tempo previsto è parzialmente soleggiato, con condizioni di moderata instabilità specie nelle ore pomeridiane, con occasionali rovesci e ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per temporali in montagna : Pur permanendo una situazione sostanzialmente anticiclonica, la presenza di aria molto calda e molto umida sul Veneto e un leggero raffreddamento in quota possono favorire qualche tratto di instabilità specie sulle zone montane e pedemontane tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani. Sulle zone montane saranno probabili rovesci e temporali sparsi, fenomeni più locali e con probabilità un po’ minore sulle zone pedemontane; non si ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per rovesci e temporali oggi e domani : oggi e domani in Veneto sono possibili ancora rovesci e temporali locali, con eventuali fenomeni anche intensi nell’area dolomitica, specie nella giornata odierna. In considerazione delle previsioni Meteo elaborate da Arpav, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha dichiarato lo stato di attenzione idrogeologica per il bacino dell’Alto Piave, nel Bellunese, con attenzione rinforzata per la frana di Cancìa, a Borca di ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per temporali “di forte intensità” fino a venerdì : Sul Veneto una leggera ondulazione ciclonica che interessa marginalmente la regione potrebbe determinare nelle prossime ore rovesci e temporali che, favoriti dalla presenza di aria molto calda e umida, potrebbero essere anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni Meteo emesse poco fa da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, dichiarando lo ...

Allerta Meteo Veneto : previsti temporali nelle aree montane : Ancora temporali interesseranno nelle prossime ore le aree montane del Veneto. Sulla base delle previsioni emesse poco fa da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo Stato di Attenzione per criticità idrogeologica nel bacino idrografico Alto Piave, in Provincia di Belluno. L’avviso è riferito allo scenario di temporali forti e ha validità dalle 12 di domani, 1 agosto, alle 14 di giovedì ...

Allerta Meteo Veneto : possibili temporali e piovaschi : Tempo soleggiato su tutto il Veneto ma nel pomeriggio sono possibili temporali e piovaschi, localmente anche intensi, nell’area Dolomitica. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto segnala la possibilità di eventuali fenomeni di criticità idrogeologica nel bacino dell’Alto Piave (provincia di Belluno). Per domani, domenica 29, si prevede invece tempo soleggiato su tutte le aree pianeggianti del Veneto, con ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione fino alla mezzanotte di domani : Una nuova fase temporalesca è attesa in Veneto nelle prossime ore. alla luce delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il territorio. Il bollettino, emesso poco fa, è riferito al possibile scenario di “temporali forti” ed ha valore dalla mezzanotte di oggi alla stessa ora di domani, 26 ...