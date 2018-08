Meteo | in Lombardia instabilità in aumento | temporali e temperature in calo

Previsioni Meteo Lombardia : instabilità in aumento - temporali e temperature in calo : “Oggi e domani flusso occidentale in graduale rotazione da sudovest, con nuvolosità variabile e progressivo aumento dell’instabilità, anche se con temperature ancora alte: oggi rovesci o temporali isolati prevalentemente sui rilievi, domani più probabili e con interessamento anche della pianura dal pomeriggio-sera“: queste le Previsioni Meteo contenute nel bollettino di Arpa Lombardia. “Tra sabato e domenica passaggio di ...

Allerta Meteo Lombardia : da venerdì rischio rovesci e calo delle temperature : Tempo prevalentemente soleggiato e caldo in Lombardia, con instabilità limitata ai rilievi, ancora per qualche giorno. Da domani, scrive il bollettino dell’Arpa, cede l’alta pressione e aumentano le nuvole dal pomeriggio, mentre venerdì il tempo sarà ancora relativamente caldo, ma con una forte variabilità e rovesci o temporali da ovest verso est tra tarda mattinata e sera. Sabato il tempo sarà ovunque perturbato, con massime in ...

Meteo : in Lombardia permane bel tempo - peggioramento atteso nel weekend : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - Permangono, in Lombardia, condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente soleggiato e temperature estive. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, un peggioramento è atteso a partire da giovedì prossimo, con il cedimento dell'alta pressione e graduale a

Meteo : in Lombardia permane bel tempo - peggioramento atteso nel weekend : Permangono, in Lombardia, condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente soleggiato e temperature estive. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, un peggioramento è atteso a partire da giovedì prossimo, con il cedimento dell’alta pressione e graduale aumento dell’instabilità per l’avvicinamento di una saccatura nordatlantica che produrrà, tra sabato e domenica, tempo diffusamente perturbato su tutta la ...

Previsioni Meteo Lombardia : tempo soleggiato e temperature in rialzo : “Un’area di alta pressione insiste sul Nord Italia almeno fino a martedì, oggi temporaneamente disturbata dal transito di una debole perturbazione la cui parte attiva non interessa direttamente la Lombardia: nuvolosità irregolare sui rilievi con rovesci e temporali sparsi, in pianura più soleggiato con temporali poco probabili“: queste le Previsioni Meteo di Arpa Lombardia. “Da domani e fino a mercoledì prevalentemente ...

Previsioni Meteo Lombardia : tempo soleggiato - massime in lieve aumento : “Un’area di alta pressione determina oggi tempo prevalentemente soleggiato sulla Lombardia, con isolati annuvolamenti e rovesci pomeridiani sui rilievi. Tra domani e sabato il transito di una perturbazione sull’Europa aumenterà l’instabilità pomeridiana anche a sud delle Alpi con temporali e rovesci sparsi sui rilievi dalle ore centrali, ma meno probabili in pianura. Da domenica tempo più stabile, sereno o poco nuvoloso ...

Previsioni Meteo Lombardia : Ferragosto con il sole - temperature in risalita : “Nella giornata di oggi, martedì 14, si completa il transito sulla regione di un’onda depressionaria: residua instabilità con temporali sparsi, soprattutto sulle aree orientali“: queste le Previsioni Meteo del consueto bollettino di Arpa Lombardia. “Da mercoledì espansione di un promontorio anticiclonico che, seppure di modesta estensione, continuerà ad influenzare il tempo sulla regione fino al fine settimana con ...

Previsioni Meteo Lombardia : temporali diffusi - Ferragosto soleggiato : “Il transito di una perturbazione proveniente da ovest determinerà temporali diffusi nella giornata di oggi e fino alle prime ore di domani“: lo riporta l’odierno bollettino Meteo dell’Arpa Lombardia. “Nel resto della giornata di martedì residua instabilità, parzialmente soleggiato, possibilità di qualche rovescio. Mercoledì e giovedì giornate soleggiate con scarse probabilità di precipitazioni e temperature intorno ...

Allerta Meteo Lombardia : temporali in arrivo - da martedì temperature in calo : Oggi e domani sul Nord Italia nuvolosità variabile: temporali anche di moderata intensità, temperature ancora relativamente alte con disagio termico. Tra lunedì pomeriggio e martedì mattina transito di una perturbazione atlantica con temporali diffusi su Alpi e Prealpi, sparsi altrove; temperature massime in significativo calo solo da martedì. Ferragosto ovunque poco nuvoloso con possibili rovesci pomeridiani. Domani, secondo il bollettino meteo ...

MALTEMPO - NUOVI TEMPORALI AL NORD/ Ultime notizie Meteo Lombardia : tempesta di fulmini - blackout a Malpensa : MALTEMPO, NUOVI TEMPORALI al NORD: già in atto in molte Regioni con massima attenzione in Lombardia dove è scattata l'allerta arancione per rischio idrogeologico.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 23:41:00 GMT)

Maltempo - nuovi temporali al Nord/ Ultime notizie Meteo Lombardia : allerta arancione per rischio idrogeologico : Maltempo, nuovi temporali al Nord: già in atto in molte Regioni con massima attenzione in Lombardia dove è scattata l'allerta arancione per rischio idrogeologico.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 20:17:00 GMT)

Allerta Meteo Lombardia : forti temporali in arrivo : Dal pomeriggio di oggi e, in particolar modo, tra le ore serali e le prime ore di domani venerdì 10 agosto, instabilità atmosferica in aumento e probabilità di temporali anche forti, accompagnati da grandine e raffiche di vento soprattutto sei settori di nord-ovest della Lombardia. Sul resto delle regione possibilità di rovesci o temporali isolati. Sono queste le previsioni del Servizio meteo di Arpa Lombardia, sulla base delle quali Protezione ...

Allerta Meteo Lombardia : continua il monitoraggio di Seveso e Lambro : Il Centro meteo regionale ha emanato un’Allerta in codice giallo (rischio moderato) per il passaggio anche sull’area di Milano di una perturbazione che prevede la possibilità di forti temporali nelle prossime 24 ore. Il Comune ha disposto l’attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale, presso la sede di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. In attivazione il monitoraggio dei livelli idrometrici ...

Allerta Meteo Lombardia : monitorati Seveso e Lambro : Il Centro meteo regionale ha emanato un‘Allerta in codice giallo (rischio moderato) per il passaggio anche sull’area di Milano di una perturbazione che prevede la possibilità di forti temporali fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 8 agosto. Il Comune ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale ed e’ stato attivato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. Sono state Allertate ...