Meno 38 miliardi La fuga record degli stranieri dai titoli di Stato

Pensioni e reddito di cittadinanza : costi per alMeno 4 miliardi di euro : Nella giornata di oggi è previsto un nuovo confronto tra i tecnici della maggioranza sulla riforma del sistema previdenziale [VIDEO], un pacchetto di provvedimenti che si annuncia particolarmente delicato sia per le aspettative dei cittadini che per la necessita' di trovare la quadra sulle coperture. Al centro della discussione odierna dovrebbe esserci il cosiddetto tagli agli assegni d'oro, una misura sulla quale la maggioranza sembra divergere ...

Sergio Marchionne - il disastro per gli Agnelli : quanti miliardi vale in Meno Fca da quando è morto : ... il manager che in 14 anni aveva trasformato in un gruppo 'tecnicamente fallito' nella settima casa automobilistica al mondo, con 236 mila dipendenti e quasi 5 milioni di macchine vendute. Il mercato,...

Autostrade per l'Italia ha incassato dai pedaggi 43 - 7 miliardi - reinvestendone Meno di 20 nella rete : Secondo il vicepremier Luigi Di Maio Austostrade per l'Italia "pensa solo al profitto, e non alle vittime". Ma a quanto ammonta questo profitto? Stando ai numeri del bilancio degli incassi, pubblicati dal Sole24ore, tra il 2001 e il 2017 i pedaggi avrebbero fruttato alla concessionaria autostradale ben 43,7 miliardi.Soldi che, per contratto, dovrebbero servire "per remunerare manutenzione, coprirne i costi e per gli investimenti". Investimenti ...

La rinuncia a realizzare il gasdotto Tap può costare all’Italia alMeno 40 miliardi : Le stime elaborate da Socar, ente azero per il gas, e dalla britannica Bp. Più prudenti le valutazioni del governo italiano, si aggirano sui 15 miliardi...

Quota 100 : necessari alMeno 8 miliardi di euro per farla decollare : Non ci sono solo le polemiche intorno alla necessita' del lavoro degli immigrati per far quadrare il bilancio previdenziale italiano. Presentando la sua ultima Relazione annuale da Presidente dell'Inps, Tito Boeri ha elencato tutta una serie di ragioni per le quali tornare alle Pensioni di anzianita' potrebbe costare molto alle casse dello Stato e, in definitiva, a tutti i lavoratori italiani attivi. I dati presentati da Boeri Parlando davanti ...

Tria e l'obiettivo 'ambizioso' : nel 2019 10 miliardi di spesa corrente in Meno : Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, in occasione del suo intervento sulle linee programmatiche di politica economia alle Commissioni riunite bilancio di Camera e Senato. Tria ha ...

Tria - i conti del governo non tornano : obiettivo 10 miliardi di spesa in Meno nel 2019 : L'obiettivo è «ambizioso», e lo ha riconosciuto lo stesso ministro dell'Economia Giovanni Tria illustrando il programma di politica economica alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Si tratta di congelare in termini nominali la spesa corrente, interrompendo ...

Brasile : deficit primario a 8 - 224 miliardi a maggio - Meno delle previsioni dagli analisti : Uno scenario che, tuttavia, secondo gli analisti potrebbe essere intaccato dalla bassa crescita dell'economia brasiliana. Nel dettaglio, il governo federale ha registrato un risultato negativo di 11,...

Migranti - nel 2017 l'accoglienza ci è costata alMeno 4 - 1 miliardi di euro : Nel 2017 l’Italia ha speso almeno 4,1 miliardi di euro per l’accoglienza dei Migranti. E’ quanto emerge

Cgia : dai condoni 132 miliardi - Meno soldi di quelli evasi ogni anno : Secondo un'indagine della Cgia di Mestre, l'economia non osservata , data dalla somma del valore aggiunto riconducibile all'economia sommersa e alle attivita' illegali, , solo nel 2015 , ultimo anno ...

Bce : il Qe si dimezza a 15 miliardi da ottobre e termina a dicembre. Tassi fermi per alMeno un anno : Fine del quantitative easing a dicembre. Costo del denaro a zero almeno fino all'estate del 2019. La Banca centrale europea apre una nuova fase della politica monetaria. L'euro scivola sotto 1,18 ...

ANTARTIDE - 3.000 MILIARDI DI TONNELLATE DI GHIACCIO IN Meno IN 25 ANNI/ Del 2012 l'ultimo rapporto che... : ANTARTIDE, 3.000 MILIARDI di TONNELLATE di GHIACCIO in MENO in 25 ANNI: il livello del mare si è alzato di 8mm. Se si dovesse sciogliere tutto, il livello si alzerebbe di 58 metri(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 12:24:00 GMT)