Meghan Markle Ciglia perfette? Ecco dove acquistare quelle della duchessa di Sussex

“Le mangia di continuo”. È il segreto beauty di Meghan Markle. E ora lo facciamo nostro : Col tempo abbiamo appreso diversi segreti beauty di Meghan Markle, l’ex attrice di Suits e ora moglie di Harry d’Inghilterra, nonché duchessa di Sussex. D’altronde è l’ultima arrivata nella royal family, è plausibile che la curiosità sia alle stelle. Così, tra la miriade di notizie che circolano ogni giorno sul suo conto abbiamo scoperto che il suo mascara preferito è alla portata di tutte. È il Maybelline Lash ...

Jennifer Garner - sfila sulla Walk of Fame con un abito di Meghan Markle : Nonostante i problemi legati al suo ex marito, è un momento di grande fermento per la carriera di Jennifer Garner . In procinto di tornare in tv con una nuova serie, l'ex diva di Alias ed Elektra, ...

Meghan Markle - le mandorle sono il segreto della sua manicure perfetta : Il segreto della manicure perfetta di Meghan Markle? Le mandorle! Da quando è diventata la moglie di Harry, l’attrice americana vive costantemente sotto i riflettori. Nonostante i tanti impegni, lo stress dovuto all’esigenza di rispettare l’etichetta reale e i problemi con la sua famiglia, Meghan appare sempre impeccabile. Il protocollo impone che le donne di casa Windsor non usino smalti dai colori forti e sgargianti, per ...

Meghan Markle ed Harry - viaggio segreto in Italia con George Clooney e Amal : Una visita segreta in Italia ospiti di George Clooney e Amal: Harry e Meghan Markle in questi giorni hanno raggiunto il nostro paese per una brevissima vacanza. Secondo quanto svela l’Us Weekly, la coppia reale ha fatto visita all’attore di Hollywood e alla moglie, rimanendo nella loro villa sul lago di Como per due giorni. Il viaggio è stato organizzato in gran segreto da Kensington Palace e i due innamorati hanno raggiunto ...

Il prodotto indispensabile (da 2 - 99 sterline) che Meghan Markle usa in viaggio : Meghan Markle per la prima volta è in vacanza da sola, dopo il matrimonio e dopo il break con Harry sul lago di Como, ospiti di George e Amal Clooney. I gossip dicono che sia volata a Toronto per rivedere amici e famiglia e che probabilmente il marito dovrebbe raggiungerla. Ma la neo-duchessa non è del tutto sola, anzi è in buona compagnia: sembra che non viaggi mai senza il suo prodotto di fiducia che costa solo 2,99 sterline e che si acquista ...

Ah - ma allora c’è il trucco! E pure ‘intimo’. Meghan Markle - ora è tutto chiaro : Kate Middleton e Meghan Markle sono due ‘sorvegliate speciali’. Che novità, direte, dal momento che non c’è look senza foto, né abito che susciti indifferenza. La stampa, poi, è solita ‘ricamare’ sulla presunta rivalità tra le due duchesse cognate, rispettivamente mogli di William, futuro re d’Inghilterra, e Harry, gli unici figli del principe Carlo e della compianta Lady Diana. Se fino a un anno fa ...

Meghan Markle e il principe Harry in luna di miele da Clooney e Amal : Il settimanale Chi rivela nel numero in edicola da mercoledì 22 agosto tutti i dettagli della luna di miele segreta che Harry d'Inghilterra e Meghan Markle hanno trascorso sul Lago di Como ospiti di George Clooney e Amal Alamuddin.I duchi di Sussex sono sbarcati in gran segreto con un volo privato la sera di giovedì 16 agosto e si sono diretti verso Villa Oleandra scortati da un gruppo di agenti dei servizi segreti inglesi e da agenti della ...

