MEETING Scola | guai a noi se soffochiamo l' attesa di una vita nuova

Dal 19 al 25 agosto la prevenzione cardiovascolare sbarca al MEETING di Rimini 2018 : Da domenica 19 a sabato 25 agosto dalle ore 11 alle ore 21 il Jumbo Truck della Fondazione per il Tuo cuore, appositamente allestito, stazionerà per sette giorni all’interno della XXXIX edizione del Meeting di Rimini – via Emilia, (Padiglione C3) – per offrire a tutti i visitatori, presenti ogni anno da oltre 70 nazioni, la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo gratuito. Nello specifico saranno offerti ...