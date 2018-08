Matteo Salvini | mancava solo Fabio Fazio sulla nave Diciotti | ' Ecco chi si rivede'

Matteo Salvini - la voce-bomba sulle dimissioni dopo il caso Diciotti : ecco tutta la verità : La 'minaccia di dimissioni' di Matteo Salvini . Nelle ore successive allo scontro sulla nave Diciotti , si sono moltiplicati i retroscena relativi alla 'misura estrema' prospettata dal ministro degli ...

“No Way” australiano - il modello Anti-Clandestini che vuole Matteo Salvini per l’Italia : La battaglia di Salvini contro l’immigrazione clandestina è pienamente aperta, cerchiamo di capire le idee del Ministro Salvini, il suo modello è il “NO WAY” australiano L’Australia non ha mai incoraggiato l’immigrazione clandestina esprimendo la tendenza a valutarla più come un fenomeno di criminalità da combattere, perché lede gli interessi nazionali, che come un’emergenza umanitaria. Nonostante gli ampi spazi oceanici che ...

La propaganda social di Matteo Salvini ora la paghi tu : e ci costa mille euro al giorno : Il primo giorno al Viminale il ministro dell'Interno ha assunto come collaboratori tutti i membri dello staff di comunicazione, incluso il figlio di Marcello Foa. Aumentando a tutti lo stipendio (tanto non sono soldi suoi). E sull'Espresso in edicola da domenica, l'inchiesta su come funziona la propaganda grilloleghista Il figlio di Marcello Foa è stato assunto nello staff di Salvini. E si occupa della propaganda " La politica oggi? È peggio ...

Migranti. Matteo Salvini minaccia di fare cadere il governo : Non ci sta Matteo Salvini. Il vice premier non gradisce il pressing del Quirinale che passa da Conte. Sul fronte

Matteo Salvini ribadisce : “L’Italia non è più il campo profughi d’Europa” : Matteo Salvini ribadisce il concetto leghista. “Il mio obiettivo è il No Way australiano. Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali.

Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti : "Non temo un intervento del Colle". Il ministro dell'Interno rilancia : "Pronto a farmi interrogare dal pm" : "È agosto, sui giornali si leggono tante cose, non sanno come riempire le pagine. Non temo assolutamente nulla". Così Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5, smentisce le ricostruzioni di stampa sui presunti timori del leader della Lega per un intervento del Colle in relazione al caso della nave Diciotti. Il ministro rivendica la sintonia con il premier Giuseppe Conte: "Lavoro benissimo con il premier Conte, c'è una ...

Sergio Mattarella - il retroscena sulla telefonata a Giuseppe Conte. Il piano : isolare Matteo Salvini : I retroscena dei quirinalisti descrivono Sergio Mattarella come 'preoccupato e irritato' per il caso Diciotti , la nave della Guardia Costiera con a bordo l'equipaggio italiano e 177 migranti che da ...

Diciotti - Matteo Salvini contro Roberto Fico : 'Pensi a fare il presidente della Camera' : Dopo le parole del presidente della Camera Roberto Fico che aveva invitato tutti a far scendere i 177 migranti dalla Diciotti, il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica: 'Tu fai il presidente ...

Nave Diciotti - Matteo Salvini : 'I minori possono scendere' : "I 29 bambini a bordo della Diciotti scendano". Lo ha detto Matteo Salvini. "Faccio un passo oltre, nonostante l'Europa vigliacca dorma - ha aggiunto il ministro dell'Interno - possono scendere adesso,...

Nave Diciotti - Matteo Salvini : “I 29 bambini possono scendere adesso - Ue vigliacca” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini parla in diretta Facebook del caso della Nave Diciotti, dopo che le opposizioni hanno parlato del possibilità che si profili il reato di 'sequestro di persona'. "Mi indaghino pure" - dice - "Sulla Nave ci sono 29 bambini? Loro scendano. Ma si attivi l'Ue, l'Italia ha già dato".Continua a leggere

Chef Rubio critica Matteo Salvini : “Disonorevole Salvini mi spieghi perché il capretto no ma l’agnello si?” : Il leader leghista aveva criticato l’usanza di sacrificare un animale in occasione della Festa islamica del Sacrificio “Disonorevole Matteo Salvini mi spieghi perché il capretto “musulmano” no ma l’agnello “cristiano” si? Sta facendo dell’incoerenza il suo “life motive” (nel caso non capisse neanche “Er Bestia” significa motivo conduttore) e il suo esistere. Non finisce mai ...

“Fatelo subito”. Nave Diciotti - la svolta che non fa felice Matteo Salvini : Continuano le polemiche intorno alla vicenda della Nave della guardia costiera Diciotti, bloccata nel porto di Catania da due giorni senza che le sei stato accordato il permesso di attraccare. Mentre continua il botta e risposta sui social, che ha visto coinvolto soprattutto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ecco infatti arrivare la notizia della richiesta della procura di Catania proprio al numero uno della Lega e a ...

Matteo Salvini - la risata in faccia a Saviano dopo il delirio sulla Diciotti : 'Vi era mancato? A me no' : Ha giurato sulla Costituzione e se viola in maniera palese come sta facendo con la nave Diciotti, non è più politica ma eversione. E per quella c'è il carcere'.

Matteo Salvini - cambio ai vertici dei sevizi segreti : chi caccia a settembre : Scatta lo spoil system per due posizioni chiave dei nostri servizi di intelligence : come riporta Il Fatto Quotidiano , il ministro dell'Interno Matteo Salvini a settembre licenzierà Alessandro Pansa ...