Massive Entertainment | The Division 2 è come un secondo matrimonio

eurogamer

: Ecco come è stato affrontato lo sviluppo di #TheDivision2. - Eurogamer_it : Ecco come è stato affrontato lo sviluppo di #TheDivision2. -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Quando Ubisoft ha annunciato Tom Clancy's The2 quest'anno, ha spesso promesso che il sequel del suo sparatutto condiviso avrebbe avuto un endgame più avvincente. Questo rappresenta la sfida più ardua, ovvero mantenere i giocatori impegnati per anni oltre il lancio.TitoliThesono produzioni gigantesche, forse più grandi di quelle di Assassin's Creed, in quanto devono soddisfare milioni di giocatori contemporaneamente e popolare un vasto mondo online con contenuti sufficienti per mantenere attivo quel pubblico.Anche se potrebbe non aver attirato l'attenzione del mondoaccaduto con Destiny di Activision, Ubisoft afferma che Theha registrato buoni risultati e gode tuttora di una solida base di giocatori attivi.Read more…