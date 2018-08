Maria De Filippi contestata da Alba Parietti | il motivo

Tina Cipollari dà l'ultimatum a Maria De Filippi : Foto: Mediaset L'aut aut dell'opinionista echeggia nel mondo del gossip Tina Cipollari continua a far parlare di sé. Dopo le voci circa la presunta gravidanza, che l'avevano posta tra le protagoniste del gossip estivo, arriva ora la sua dura dichiarazione ...

Alba Parietti attacca Maria de Filippi : “Non mi ha mai invitato nei suoi programmi” : La showgirl lamenta le mancate ospitate nei suoi programmi. Che Maria de Filippi sia una signora della TV è risaputo, che c’è chi fa le gare per essere chiamati ad un’ospitata nei suoi programmi, è altrettanto vero. Ma soprattutto c’è chi non rimane contento della mancata telefonata da parte della produzione dei programmi della ‘sanguinaria’: è il caso di Alba Parietti. Abituati alla sua schiettezza, la ...

La rivelazione di Costanzo scuote Maria De Filippi. Ecco cosa ha confessato : Maurizio Costanzo fa 80. Tanti sono gli anni compiuti dal celebre giornalista e scrittore nonché conduttore dell'omonimo "Maurizio Costanzo Show". L'indiscusso maestro di giornalismo si racconta a ...

Uomini e donne - il ricatto clamoroso di Tina Cipollari a Maria De Filippi : 'Se c'è lui - me ne vado' : Tra Tina Cipollari e Maria De Filippi la tensione non ha mai raggiunto livelli così alti. La storica opinionista di Uomini e donne avrebbe imposto le sue condizioni alla conduttrice per partecipare ...

Tina Cipollari verso l’addio a Uomini e Donne? L’ultimatum a Maria De Filippi : “O me o Giorgio Manetti” : “Scegli, o me o Giorgio Manetti“: secondo molte riviste di gossip è questo l’ultimatum lanciato da Tina Cipollari a Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne. A quanto pare, la Cipollari non sarebbe più disposta ad accettare l’uomo in trasmissione, tanto da aver chiesto, insieme a Gemma Galgani che l’uomo abbandoni il trono perché – secondo loro – sarebbe interessato solo alla visibilità del ruolo, ...

Maria De Filippi - ultimi giorni di vacanza : gli scatti "rubati" : La conduttrice è ad Ansedonia, come ogni estate, dove ricarica le batterie per affrontare la lunga stagione televisiva...

Alba Parietti attacca Maria de Filippi : "Non mi ha mai invitato nei suoi programmi" : Che Maria de Filippi sia una signora della TV è risaputo, che c'è chi fa le gare per essere chiamati ad un'ospitata nei suoi programmi, è altrettanto vero. Ma soprattutto c'è chi non rimane contento della mancata telefonata da parte della produzione dei programmi della 'sanguinaria': è il caso di Alba Parietti.Abituati alla sua schiettezza, la showgirl anche in questa occasione non si è smentita. Stavolta sul suo mirino capita proprio la ...

Maria De Filippi - video sul wakebord / Il primo tentativo della conduttrice fa il giro del web : fan stupiti! : Maria De Filippi sul wakebord: Raffaella Mennoia riprende la conduttrice nel suo primo tentativo: l'esito è sorprendente! Ecco il video pubblicato dall'autrice tv(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:30:00 GMT)

Maria De Filippi - show al mare sul wakeboard : il video fa il giro del web : Da regina della tv a stella dei mari. Maria De Filipp i incanta i fan con una prova sportiva davvero prodigiosa. La conduttrice di Canale 5 ha sfrecciato ad Ansedonia con il wakeboar d, must dell'...

Maurizio Costanzo : ecco perchè io e Maria De Filippi andiamo d’accordo! : Maurizio Costanzo, raggiunta ormai la soglia degli ottant’anni, fa un bilancio della sua vita e svela in un’intervista quale è il segreto che lo lega da ormai tanti anni, a Maria De Filippi! ecco la verità! Maurizio Costanzo ha concesso in queste ore, un’intervista a tutto tondo al settimanale “Chi” dove ha raccontato per filo e per segno, ogni dettaglio della sua vita privata e lavorativa. Tanto per cominciare, ...

Maria De Filippi vola sull'acqua con il wakeboard - video : Maria de Filippi in vacanza ad Ansedonia (foto gallery) La conduttrice si concede uno stop dal lavoro, prima di tornare in tv. Maria De Filippi può tutto. La Sanguinaria della tv italiana, attualmente in vacanza, è infatti riuscita a restare in equilibrio su un wakerboard al suo primo tentativo. Il wakerboard, per chi non lo sapesse, è una fusione tra lo sci nautico e lo ...

Maria De Filippi - la confessione di Maurizio Costanzo : 'Dormiamo in letti separati' : Maurizio Costanzo si racconta in esclusiva sulle pagine del settimanale 'Chi', alla soglia del suo 80esimo compleanno che festeggera' con la sua amata Maria De Filippi. Il matrimonio tra i due va avanti da ben 23 anni e proprio nel giorno del compleanno di Costanzo, la coppia festeggera' anche l'anniversario di nozze. Una unione speciale che Maurizio ha voluto celebrare con le delle parole di grande affetto nei confronti della sua amata Maria, ...

Maria DE FILIPPI - VIDEO SUL WAKEBOAR / Raffaella Mennoia riprende la conduttrice : fan in delirio! : MARIA De FILIPPI sul wakebord: Raffaella Mennoia riprende la conduttrice nel suo primo tentativo: l'esito è sorprendente! Ecco il VIDEO pubblicato dall'autrice tv(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 21:36:00 GMT)

Raffaella Mennoia video : Maria De Filippi che fa wakeboard - web basito : Raffaella Mennoia pubblica un video in cui Maria De Filippi è impegnata a praticare wakeboard (sorta si snowboard nautico). Il web basito per la sportiva ‘inaspettata’, Filippo Bisciglia ‘rosica’: “L’altro ieri nemmeno la ciambella ha voluto fare…” Maria De Filippi non sa solo stupire in Tv a quanto pare. L’ultimo video pubblicato su Instagram dal […] L'articolo Raffaella Mennoia video: ...