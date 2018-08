Marchisio | Monaco in pole | occhio a Psg e Sporting

Non solo il Monaco : tutti i club in corsa per Marchisio : Il Monaco è in pole position per l'ingaggio di Claudio Marchisio , ma non è l'unica soluzione possibile per il centrocampista ormai ex Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport , infatti, per il Principino ci sono interessi in Giappone e negli USA, ma anche nella Liga spagnola, con Betis e Siviglia che sarebbero pronti ad un vero e proprio derby di mercato pur di ...