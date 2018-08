Marc Marquez | GP Gran Bretagna 2018 | “Anche se ho margine in classifica voglio attaccare

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : Marc Marquez a Silverstone vuole chiudere i conti in ottica iridata : Non siamo nemmeno arrivati al mese di settembre, ma Marc Marquez sbarca a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2018 di MotoGP con la chiara intenzione di chiudere in largo anticipo i conti a livello di titolo iridato. Il pilota spagnolo, infatti, può allungare il suo già corposo margine sui più immediati inseguitori. --Il bottino, effettivamente, è notevole: +59 punti su Valentino Rossi, +71 su Jorge Lorenzo e +72 su Andrea Dovizioso. ...

Marc Marquez - GP Gran Bretagna 2018 : “Circuito veloce - la Honda ha punti di forza. Lotteremo per il podio” : Marc Marquez è sempre più il padrone indiscusso del Mondiale MotoGP e nel weekend si presenterà a Silverstone per mettere una seria ipoteca sulla conquista del titolo iridato. Lo spagnolo vorrà essere Grande protagonista del GP di Gran Bretagna e tornare al successo dopo il secondo posto ottenuto in Austria al termine di un serratissimo duello con Jorge Lorenzo. Il pilota vanta 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi ed è desideroso di piazzare ...

MotoGP - GP Austria. Marc Marquez sfida Jorge Lorenzo : 'Vedremo cosa farà alla Honda' : Si è arreso nel finale a Jorge Lorenzo, ma Marc Marquez resta soddisfatto dopo aver chiuso al 2° posto il GP in Austria: "Ho dato tutto e mi sono divertito molto spingendo fin dalla partenza, perché ...

MotoGP - GP Austria. Jorge Lorenzo-Marc Marquez - i momenti decisivi del duello VIDEO : Ha ricominciato a martellare, Jorge Lorenzo: lo spagnolo della Ducati ha vinto in Austria al termine di un testa a testa con Marc Marquez già entrato nella storia del Motomondiale. Autore di una ...

MotoGP - Classifica Mondiale 2018 : Marc Marquez allunga - +59 su Valentino Rossi : Marc Marquez allunga in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018. Lo spagnolo, grazie al secondo posto ottenuto nel GP di Austria, è sempre più padrone del campionato e ora ha 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi che oggi si è dovuto accontentare del sesto posto. Jorge Lorenzo si è imposto al Red Bull Ring e sale al terzo posto con una lunghezza di margine sul compagno di squadra Andrea Dovizioso. Classifica Mondiale MotoGP: 1. ...

MotoGP - GP d'Austria 2018 : vince Jorge Lorenzo. 2° Marc Marquez - 3° Andrea Dovizioso : ... ma poche curve dopo Marquez si riprende la prima posizione 14:37 12 ago Giro 24 Lorenzo va largo in curva 3 e Marquez lo sorpassa, adesso il campione del mondo in carica torna in testa. 14:36 12 ...

MotoGP - GP Austria 2018 : le Ducati alla caccia di Marc Marquez per sbancare il Red Bull Ring - la Yamaha prova a non affondare : Si annuncia un Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP quanto mai elettrizzante quello in programma oggi alle ore 14.00 (clicca qui per programma e tv). Le qualifiche di ieri lo hanno ribadito, sarà un duello all’ultimo respiro tra le Ducati e Marc Marquez. Lo spagnolo è stato in grado di centrare la pole position beffando Andrea Dovizioso per appena 2 millesimi, confermando che tra i due sarà in scena una battaglia come quella epica di ...

MotoGp – Marc - attento a quei due! Petrucci esilarante : “io e Dovi d’accordo per fregare Marquez domani” : Danilo Petrucci tra battute e analisi: le parole del ternano del team Pramac dopo il quarto posto nelle qualifiche del Gp d’Austria Marc Marquez super nelle qualifiche del Gp d’Austria: lo spagnolo della Honda ha avuto la meglio nella serrata sfida con le Ducati nella Q2 al Red Bull Ring, conquistando così una significativa pole position. Secondo e terzo rispettivamente Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Quarto invece ...

MotoGP - GP Austria 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez pole davanti a Dovizioso. Valentino Rossi 14° in grande difficoltà : Marc Marquez è implacabile. Il campione del mondo in carica conquista la pole position nel GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP, piegando in un confronto molto appassionante la coppia Ducati Andrea Dovizioso / Jorge Lorenzo. Il forlivese si è fermato ad appena due millesimi dall’iberico, dimostrando di trovarsi anch’egli a meraviglia su questo tracciato. Il maiorchino invece ha ottenuto un crono a ...

MotoGP - GP Austria. Libere 3 : Marc Marquez in testa - Valentino Rossi fuori dal Q2 : La terza sessione di Libere al Red Bull Ring, svolta su pista parzialmente umida, non modifica la classifica combinata della MotoGP. Marquez è il più veloce nella FP3 ma i tempi migliori, che valgono ...

MotoGP - GP Austria 2018 : la pista si asciuga e Marc Marquez vola anche nella FP3 davanti a Smith e Redding. Dovizioso 7° - Rossi 15° : Sul Red Bull Ring la pioggia smette di cadere e la pista va, via via, asciugandosi. Ne approfitta, senza nemmeno forzare in maniera particolare, Marc Marquez (Honda) che chiude al comando (nettamente) la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP. Il campione del mondo in carica entra in pista solamente negli ultimi minuti del turno montando le gomme slick (quando ormai la traiettoria ideale era asciutta) e ...

LIVE MotoGP - GP Austria 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Marc Marquez non lascia scampo ai rivali nemmeno sul viscido davanti a Smith e ... : ... quasi, normale 9.57 Si parte! Green light for the FP3 of the #AustrianGP #MotoGP pic.twitter.com/ogluGealKi - Michelin Motorsport , @Michelin_Sport, August 11, 2018 9.56 Subito in pista Valentino ...