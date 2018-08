Mamma e figlie morte | il marito si difende | “Ho ucciso solo mia moglie | lei ha ucciso le

Mamma dà fuoco alla casa e si getta tra le fiamme con le due figlie gemelle : bruciate vive : La polizia della California non ha ancora rivelato il motivo per cui Mau Dao, 47enne, ha compiuto questo sconvolgente gesto. I vigili del fuoco intervenuti nella casa di Vallejo non sono riusciti a salvare la donna e le due bimba di 14 anni. Ferita gravemente la figlia minore 11enne.Continua a leggere

Michelle Hunziker - splendida Mamma chioccia con le figlie Sole e Celeste e a settembre ESCLUSIVO : Posso solo dire che mi occuperò ulteriormente del mondo delle donne e dei bambini… Non vedo l'ora'. Cristina Rogledi

Usa - papà muore in un incidente stradale con le sue 4 figlie. Si salva solo la Mamma : Il tragico incidente stradale è avvenuto venerdì scorso nel Delaware, negli Stati Uniti. Un uomo di sessantuno anni del New Jersey è morto insieme alle sue quattro figlie di età compresa tra i 13 e i 20 anni. solo la moglie e mamma delle ragazze si è salvata ma è ricoverata in gravi condizioni.Continua a leggere

“Mitica!”. Trova le figlie così ed è show : la lezione della Mamma diventa virale : Un ballo, il “twerking”, che la mamma di queste ragazze portoricane non ha assolutamente gradito. Le due hanno deciso di riprendersi mentre ballano a ritmo di musica davanti ad una telecamera ma il video si è concluso in modo decisamente male. Location una cameretta di due adolescenti, uno stereo che ‘pompa’ musica reggaeton e due lati b che si muovo a ritmo di musica. Ma quando le due ragazze iniziano a prenderci gusto accade ...