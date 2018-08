Maltempo Sicilia | Statale chiusa per fango e detriti nel Catanese

Per domani allerta Maltempo su gran parte della Calabria e della Sicilia : Il maltempo sta ponendo fine in anticipo all’estate. Una violenta ondata sta per colpire nelle prossime ore diverse regioni dell’Italia.

Estate 2018 - Maltempo in Sicilia : le mete dei turisti : L’Isola nella morsa del maltempo: dalle spiagge alle mete alternative. Migliaia di visitatori al Sicilia Outlet Village per l’ultima coda di saldi est

Estate 2018 : Maltempo in Sicilia : le mete dei turisti : L’Isola nella morsa del maltempo: dalle spiagge alle mete alternative. Migliaia di visitatori al Sicilia Outlet Village per l’ultima coda di saldi est

Maltempo Sicilia : temporali a Palermo - strade allagate e disagi : Sicilia ancora nella morsa del Maltempo: a Palermo sono bastati pochi minuti di pioggia per fare registrare nuovi disagi e allagamenti. Le situazioni più critiche in viale Michelangelo e a Borgo Nuovo, dove le strade si sono riempite d’acqua. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco da parte di automobilisti rimasti bloccati nelle auto in panne. Segnalati allagamenti anche a Carini, in via Vespucci e in via Cristoforo ...

Maltempo Sicilia : chiusure sulla SS120 “dell’Etna e delle Madonie” e sulla SS121 “Catanese” : A causa del Maltempo sulla SS 121 ”Catanese” il traffico è provvisoriamente bloccato al km 167, in località Vallelunga Pratameno (Cl). Bloccata anche la SS120 ”Dell’Etna e delle Madonie” a Polizzi Generosa (Pa), tra il km 41,900 e il km 51,200, e a Gangi (Pa), tra il km 81,600 e il km 82,000. Ripristinata la circolazione, con rallentamenti, sulla SS624 ”Palermo-Sciacca”. L'articolo Maltempo Sicilia: ...

Maltempo Sicilia - fango e detriti : bloccata la stata 624 Palermo – Sciacca : Traffico bloccato sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca, tra gli svincoli di Poggioreale e Carbone, per la presenza, a causa di condizioni meteo avverse, di fango e detriti in carreggiata. Segnalate deviazioni per percorsi alternativi. L'articolo Maltempo Sicilia, fango e detriti: bloccata la stata 624 Palermo – Sciacca sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia - nubifragio a Palermo : allagamenti e disagi : Un forte temporale si è abbattuto in serata a Palermo: segnalati disagi, allagamenti e numerose auto in panne. Decine le chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco: le situazioni più critiche lungo la zona costiera a Mondello e Sferracavallo. L'articolo Maltempo Sicilia, nubifragio a Palermo: allagamenti e disagi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - forti piogge in Sicilia : nubifragio a Modica [VIDEO] : Pioggia oggi in Sicilia, dove si è confermata l’allerta meteo della Protezione Civile. Il Maltempo ha interessato quasi tutta l’Isola, con temporali nel Palermitano e un nubifragio che ha interessato Modica. La pioggia intensa ha trasformato le strade in un piccolo fiume, diversi i disagi per la popolazione. Maltempo Sicilia, pioggia intensa a Modica [VIDEO] L'articolo Maltempo, forti piogge in ...

Maltempo - Sicilia nella morsa della pioggia : nubifragio a Gangi - frana sulla Palermo Sciacca [VIDEO] : Forte Maltempo nel Sud Italia, in particolare in Calabria e Sicilia. Oggi pomeriggio una tragedia ha sconvolto il Pollino: il torrente Raganello ha travolto un gruppo di escursionisti, causando 8 morti, 5 dispersi e 23 salvati. Forti piogge anche in Sicilia, in particolare nel Palermitano dove si è verificato un violento nubifragio a Gangi, in provincia di Palermo. L’acqua ha invaso le strade, causando notevoli disagi. Una frana si è verificata ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Gangi (Palermo) [VIDEO] : Forte Maltempo nel Sud Italia, in particolare in Calabria e Sicilia. Oggi pomeriggio una tragedia ha sconvolto il Pollino: il torrente Raganello ha travolto un gruppo di escursionisti, causando 8 morti, 5 dispersi e 23 salvati. Forti piogge anche in Sicilia, in particolare nel Palermitano dove si è verificato un violento nubifragio a Gangi, in provincia di Palermo. L’acqua ha invaso le strade, causando notevoli disagi. Maltempo Sicilia, ...

Maltempo Sicilia : crolla costone a ridosso della statale Palermo-Sciacca : E’ franato una parte di costone roccioso sulla strada statale Palermo Sciacca nei pressi dello svincolo per Salaparuta. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e dell’Anas per cercare di mettere in sicurezza la zona. La frana sarebbe stata causata dalla abbondanti piogge di questi giorni. Nei pressi della frana, dove si sta ancora lavorando, e’ stata ristretta la carreggiata e disposto il senso unico ...

Maltempo Sicilia : fulmine innesca incendio - danneggiato casolare nel Palermitano : Un incendio è divampato questa mattina in un’abitazione rurale a Petralia Sottana, in provincia di Palermo, precisamente in località Cirauli: le fiamme, probabilmente originate da un fulmine, hanno distrutto un deposito per gli attrezzi e una cucina esterna. Il calore generato dal rogo ha causato anche l’esplosione di una bombola di gas: danneggiati il portone d’ingresso e una finestra del casolare. Sul posto i carabinieri e i ...

Maltempo in Sicilia - nubifragio su Catania : strade allagate : Un violento temporale si ' abbattuto oggi a Catania. Diversi interventi dei vigili del fuoco per strade allagate. Protezione Civile, allerta gialla

Maltempo Sicilia : esonda torrente Sbardalasino nel Catanese - chiusa la SS228 : A causa delle forti piogge è esondato nel Catanese il torrente Sbardalasino: l’acqua ha invaso circa un km di strada (tra il km 7 e 8) della SS228 “Di Aidone”, bloccando provvisoriamente il traffico. Sul posto il personale dell’Anas, che ha attivato indicazioni per percorsi alternativi. L'articolo Maltempo Sicilia: esonda torrente Sbardalasino nel Catanese, chiusa la SS228 sembra essere il primo su Meteo Web.