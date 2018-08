Maltempo | si avvalla tetto | chiusa una chiesa nel grossetano

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 agosto 2018)mento improvviso deldelladei Poderi di Montemerano (Grosseto), i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’edificio. Il sopralluogo, dopo una verifica della stabilità eseguita dagli stessi pompieri, ha consigliato per motivi di sicurezza la chiusura della, fino al ripristino del. Non sarebbe da escludere che il cedimento derivi dalche ha imperversato in questi ultimi giorni nella zona delle Colline del Fiora. L'articolo, siunanelMeteo Web.