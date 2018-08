Maltempo Roma | allagamenti e danni | albero cade su due auto a Ostia

Maltempo Roma : i cipressi colpiti dal nubifragio a Piazza del Popolo saranno abbattuti : “È stata effettuata ieri l’analisi agronomica dei due esemplari di cipresso danneggiati durante il nubifragio di venerdì scorso nei pressi di Piazza del Popolo. I due alberi, alti più di 30 metri, dovranno essere abbattuti poiché in primo luogo è necessario garantire la sicurezza e il rischio valutato dai tecnici non consente di effettuare interventi di altro tipo”: lo ha scritto su Facebook l’assessore alla sostenibilità ...

Maltempo Roma : 40 interventi dei Vigili del Fuoco per rami e alberi caduti : Dopo il temporale che si è abbattuto su Roma nel primo pomeriggio i Vigili del Fuoco della Capitale hanno effettuato circa 40 interventi, soprattutto per rimuovere alberi e rami pericolanti. Il temporale ha colpito buona parte della città, in particolare la zona del Nomentano, non risultano però persone ferite. L'articolo Maltempo Roma: 40 interventi dei Vigili del Fuoco per rami e alberi caduti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - altri alberi caduti a Roma : disagi sulla Nomentana e in via Cassia - traffico in tilt : Ancora Maltempo a Roma. Nelle ultime ore un violento temporale si è abbattuto sulla capitale causando disagi e problemi alla circolazione. sulla Cassia bis all’altezza dello svincolo per il Gra un albero è caduto sulla carreggiata intorno alle 16. Sul posto la stradale. L’albero è stato tagliato e rimosso. Fortunatamente l’incidente non ha fatto registrare feriti. Intervento della Stradale anche sulla carreggiata interna appena ...

Maltempo Roma : il Codacons interviene con una denuncia contro la Raggi : “Il Codacons interviene con una denuncia per omissione di atti dovuti, danneggiamento e allagamento colposo contro la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L’atto ha lo scopo di invertire un trend purtroppo molto noto ai Romani: quello per cui allagamenti, esplosioni di condutture e problemi di ogni genere all’asfalto formano un continuum senza fine, anche a causa delle caditoie permanentemente ostruite da ciuffetti di erbe ...

Maltempo a Roma - allagamenti e alberi caduti : Un violento nubifragio si è abbattuto sulla Capitale bloccando il traffico in molte parte della città e provocando voragini in strada

Maltempo - grandine a Roma : ancora chiuso l’accesso a Piazza del Popolo [FOTO] : 1/9 Carlo Lannutti/LaPresse ...

Maltempo Roma : alberi in strada - traffico bloccato su via Cassia : Continua anche oggi il Maltempo a Roma, dove a causa delle intense piogge si sono verificati diversi danni. In particolare un albero è caduto in strada, bloccando il traffico su via Cassia. In particolare il traffico è bloccato tra “#TombaDiNerone e #VignaClara”, inoltre è deviata anche la “linea 301, in direzione esterna: da Corso Francia, via Cassia Nuova”. L'articolo Maltempo Roma: alberi in strada, traffico bloccato ...

Maltempo Roma : alberi caduti - chiuse vie d’accesso a Piazza del Popolo : Disagi alla circolazione per gli alberi caduti sulla sede stradale a causa del Maltempo di ieri a Roma: è stato disposto il divieto di transito in Piazza del Popolo a causa di due alberi pericolanti. L’area è tra le più colpite dal nubifragio che si è abbattuto sulla Capitale. Disposte chiusure in Via Ferdinando di Savoia – Piazza del Popolo, Viale Gabriele D’Annunzio – Piazza del Popolo, Viale Gabriele D’Annunzio ...

Maltempo Roma - oltre 150 interventi da parte della Polizia Locale : Maltempo Roma – Sono oltre 150 gli interventi legati al Maltempo da parte della Polizia Locale: solo negli ultimi due giorni centinaia di agenti hanno prestato aiuto alle persone sorprese dalla pioggia improvvisa e provveduto a deviare il traffico nelle zone particolarmente colpite da cadute di rami o alberi. Le pattuglie hanno messo in sicurezza le strade e ripristinato la normale viabilità nel più breve tempo possibile. Le chiamate ...

Maltempo - bomba d’acqua su Roma : “Evento meteo eccezionale” - 150 interventi dei vigili : Sono oltre 150 gli interventi legati al Maltempo effettuati dalla Polizia Locale a Roma: negli ultimi due giorni centinaia di agenti hanno prestato aiuto a persone sorprese dalla pioggia improvvisa e provveduto a deviare il traffico nelle zone particolarmente colpite da cadute di rami o alberi. Le pattuglie hanno messo in sicurezza le strade e ripristinato la normale viabilità nel più breve tempo possibile. Le chiamate arrivate alla sala ...

Maltempo Roma : 100 interventi dei Vigili del Fuoco - riaperta la Stazione di Acqua Acetosa : A causa del violento temporale abbattutosi nel primo pomeriggio sulla citta’, i Vigili del Fuoco del Comando di Roma hanno effettuato oltre cinquanta interventi, circa sessanta ancora da espletare, tra alberi caduti ed allagamenti. Le zone piu’ colpite Prati e Flaminio. Al momento non si riscontrano persone ferite. Impegnata sul campo, in particolare in zona Flaminio dove si sono registrati diversi disagi, anche la polizia locale di ...

