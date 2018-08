Maltempo | raffineria Taranto | riavvio previsto entro fine settimana

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 agosto 2018) Dopo il fermo nelladiil 21 agosto scorso in conseguenza di un forte temporale, Eni in una nota smentisce che i fenomeni odorigeni lamentati ieri e oggi siano imputabili agli impianti che sono tutti in fermo totale. Si escludono anche sversamenti di idrocarburi, intesi come perdita di prodotto. La società Ecotaras, che era stata preventivamente allertata, sottolinea Eni, e’ intervenuta per confinare e risolvere il fenomeno di iridescenza che si e’ verificato a causa del defluire direttamente nello scarico a mare di parte delle acque di dilavamento delle strade asfaltate, come conseguenza della quantità di acqua caduta, più di 12 millimetri in meno di due ore. Tale procedura e’ peraltro prevista dall’autorizzazione AIA. “Come già precisato – scrive Eni – in previsione della perturbazione, laaveva gia’ ...