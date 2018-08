Maltempo Palermo | nubifragio a Mondello VIDEO

Maltempo Sicilia : temporali a Palermo - strade allagate e disagi : Sicilia ancora nella morsa del Maltempo: a Palermo sono bastati pochi minuti di pioggia per fare registrare nuovi disagi e allagamenti. Le situazioni più critiche in viale Michelangelo e a Borgo Nuovo, dove le strade si sono riempite d’acqua. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco da parte di automobilisti rimasti bloccati nelle auto in panne. Segnalati allagamenti anche a Carini, in via Vespucci e in via Cristoforo ...

Maltempo Sicilia - fango e detriti : bloccata la stata 624 Palermo – Sciacca : Traffico bloccato sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca, tra gli svincoli di Poggioreale e Carbone, per la presenza, a causa di condizioni meteo avverse, di fango e detriti in carreggiata. Segnalate deviazioni per percorsi alternativi. L'articolo Maltempo Sicilia, fango e detriti: bloccata la stata 624 Palermo – Sciacca sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia - nubifragio a Palermo : allagamenti e disagi : Un forte temporale si è abbattuto in serata a Palermo: segnalati disagi, allagamenti e numerose auto in panne. Decine le chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco: le situazioni più critiche lungo la zona costiera a Mondello e Sferracavallo. L'articolo Maltempo Sicilia, nubifragio a Palermo: allagamenti e disagi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Sicilia nella morsa della pioggia : nubifragio a Gangi - frana sulla Palermo Sciacca [VIDEO] : Forte Maltempo nel Sud Italia, in particolare in Calabria e Sicilia. Oggi pomeriggio una tragedia ha sconvolto il Pollino: il torrente Raganello ha travolto un gruppo di escursionisti, causando 8 morti, 5 dispersi e 23 salvati. Forti piogge anche in Sicilia, in particolare nel Palermitano dove si è verificato un violento nubifragio a Gangi, in provincia di Palermo. L’acqua ha invaso le strade, causando notevoli disagi. Una frana si è verificata ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Gangi (Palermo) [VIDEO] : Forte Maltempo nel Sud Italia, in particolare in Calabria e Sicilia. Oggi pomeriggio una tragedia ha sconvolto il Pollino: il torrente Raganello ha travolto un gruppo di escursionisti, causando 8 morti, 5 dispersi e 23 salvati. Forti piogge anche in Sicilia, in particolare nel Palermitano dove si è verificato un violento nubifragio a Gangi, in provincia di Palermo. L’acqua ha invaso le strade, causando notevoli disagi. Maltempo Sicilia, ...

Maltempo Sicilia : crolla costone a ridosso della statale Palermo-Sciacca : E’ franato una parte di costone roccioso sulla strada statale Palermo Sciacca nei pressi dello svincolo per Salaparuta. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e dell’Anas per cercare di mettere in sicurezza la zona. La frana sarebbe stata causata dalla abbondanti piogge di questi giorni. Nei pressi della frana, dove si sta ancora lavorando, e’ stata ristretta la carreggiata e disposto il senso unico ...

Maltempo - temporale a Palermo : allagamenti e disagi : Un forte temporale che si è abbattuto nel primo pomeriggio a Palermo ha creato disagi e allagamenti in diverse zone della città. Particolarmente colpita la zona di piazza Indipendenza e corso Re Ruggero. Mentre nella zona di via Oreto e del Foro Italico a Palermo sono stati numerosi tombini. Molte le Chiamate ai vigili del fuoco. L'articolo Maltempo, temporale a Palermo: allagamenti e disagi sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte Maltempo in Sicilia - albero cade a Palermo : scout bloccati - un ferito e auto danneggiate [DETTAGLI] : Forte maltempo in Sicilia, dove si sono registrati ingenti danni e disagi. Un grosso albero alto 10 metri è crollato in strada nel quartiere Zisa. Il bilancio è di un ferito e diverse auto danneggiate. L’albero è caduto all’incrocio tra via Silvio Pellico e via Cipressi. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, i carabinieri, un’ambulanza del 118 e i tecnici dell’Enel per ripristinare una linea ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Palermo : allagamenti - alberi abbattuti e automobilisti bloccati nei sottopassi : Decine gli interventi dei vigili del fuoco a Palermo a causa del nubifragio che si è abbattuto nella notte in città provocando numerosi disagi: segnalati allagamenti, alberi caduti, automobilisti intrappolati soprattutto nei sottopassi, dove le carreggiate si sono trasformate in veri e propri fiumi d’acqua. Registrati tombini saltati e garage allagati in diverse zone della città. Le situazioni più critiche a Falsomiele, Bonagia, Ciaculli e ...

Maltempo : rinviata chiusura tratto autostrada Palermo-Catania : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - rinviata, a causa del Maltempo previsto per le prossime ore, la chiusura dell'autostrada A19 Palermo-Catania prevista dalle 18 di oggi pomeriggio. L'ìinterruzione, tra Enna e Ponte Cinque Archi in direzione Palermo, avrebbe dovuto consentire i lavori di manutenzione de