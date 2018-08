Maltempo | grande paura a Olbia | fulmine sulla pista | dipendente scaraventata a terra

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 agosto 2018) Tragedia sfiorata all’aeroporto diintrono alle 17,45. Un nubifragio si è abbattuto sullo scalo gallurese. Mentre unaassisteva alle operazioni di assistenza ad un aereo, secondo le prime frammentarie notizie, è caduto une la donna è statalontano dall’onda d’urto. Ha perso conoscenza ed è stata portata d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di. Non è in pericolo di vita. Le operazioni disono state sospese per circa 20 minuti. I voli sono regolari. L'articoloMeteo Web.