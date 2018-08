Maltempo | disastro in Sardegna | gravi danni alle strutture | potabilizzatori e fogne in

Allerta Meteo - il Maltempo continua a flagellare il Sud : dopo il disastro delle Gole del Raganello resta alto l’allarme : 1/10 ...

Maltempo - disastro in Val Ferret : una frana uccide una coppia nella propria auto - 200 persone in via di evacuazione [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Maltempo - violenti temporali sulle Alpi : disastro in Val Ferret per una frana su un campeggio - un morto. Chiusa la strada del traforo del Gran San Bernardo : Situazione complicata per via del Maltempo in Valle D’Aosta, dove si sono verificate diverse frane. In particolare il disastro in Val Ferret nel pomeriggio ha provocato almeno un morto dopo un violento nubifragio nel territorio comunale di Courmayeur. La vittima, sorpresa dalla colata di fango e detriti mentre si trovava a bordo della propria auto che è stata trascinata via dalla corrente, è rimasta incastrata nelle lamiere della sua auto, ...

Maltempo Giappone : 5.800 sfollati a 7 giorni dal disastro : Ad una settimana dall’inizio delle piogge torrenziali, responsabili della devastazione di ampie fasce del territorio nel Giappone occidentale, 5.800 persone sono ancora alloggiate nei centri di accoglienza e il bilancio dei morti del Maltempo, a quota 196, è destinato a salire – con più di 50 dispersi in 13 prefetture. L’interruzione dell’approvvigionamento dell’acqua costituisce ancora un problema per quasi 206mila ...

Maltempo - disastrosa alluvione a Moena : oggi in Trentino si contano i danni [FOTO e VIDEO] : Il Trentino si risveglia con tempo soleggiato e nuvolosità diffusa in alcune zone di montagna: oggi è la giornata della conta dei danni, a seguito dei violenti temporali hanno causato esondazioni, frane e smottamenti, colpendo soprattutto la località di Moena (foto a corredo dell’articolo). Interrotte numerose arterie stradali ...

Maltempo - violenti temporali nella notte al Nord dopo la disastrosa alluvione di Moena : Trentino in ginocchio - evacuati e strade chiuse [LIVE] : 1/23 ...

Maltempo - disastrosa alluvione in Trentino : Dolomiti in ginocchio - Moena devastata [FOTO e VIDEO LIVE] : Una disastrosa alluvione sta colpendo in queste ore le Dolomiti, in Trentino. Sono caduti ben 135mm di pioggia a Moena, la località più colpita, ma anche 48mm a Padergnone, 40mm a Vigo di Fassa, 33mm a Predazzo, 25mm a Cortina d’Ampezzo, 23mm a Trento. La grandine ha colpito Moena e la Val di Fassa in modo ...

Maltempo - Mangialavori : “Disinteresse del Governo per il disastro del Vibonese” : “Il Governo non può girare la testa dall’altra parte e fare finta che il nubifragio che ha devastato la provincia di Vibo Valentia non sia mai avvenuto”. Così il parlamentare di Forza Italia Giuseppe Mangialavori “che martedì pomeriggio, in Senato – è detto in un comunicato – ha chiesto ufficialmente all’esecutivo di dichiarare lo stato di calamità naturale nei Comuni di Nicotera e ...

Maltempo in Calabria - domani riapre la linea ferroviaria Rosarno-Tropea dopo il disastro dei giorni scorsi : Sarà riaperto domani, venerdì 22 giugno, alle 5, il tratto di binari fra Rosarno e Tropea, lungo la linea Eccellente-Rosarno, che era stato chiuso il 18 giugno scorso a causa dell’ondata di Maltempo che aveva provocato ingenti danni ai sistemi per la gestione della circolazione ferroviaria e il cedimento di circa 20 metri di massicciata tra Joppolo e Nicotera. “Le squadre tecniche di Rete ferroviaria italiana, intervenute ...

Maltempo - disastrosa frana a Reggio Calabria sulla SS18 : si teme abbia travolto auto - disperati soccorsi in atto [FOTO LIVE] : Grande paura e grossissimi disagi in Calabria per il Maltempo che da ieri notte non da tregua, sopratutto nella provincia di Reggio Calabria. Pochi minuti fa un’immensa frana ha interessato la SS18 “Tirrena Inferiore” tra Scilla e Favazzina. Sul posto le autorità competenti, guidate da Carabinieri e Protezione Civile, non escludono che la frana abbia coinvolto automezzi e si sta scavando tra i detriti per accertarsi che non ci siano auto ...