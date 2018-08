Maltempo Agricoltura in ginocchio | si attendono le stime dei danni

Maltempo - provincia di Reggio Calabria in ginocchio per i temporali e le grandinate : agricoltura k.o. [FOTO] : 1/5 ...

Maltempo : agricoltura in ginocchio per le tempeste estive : Nubifragi con vento forte, bombe d’acqua, trombe d’aria e grandinate si sono abbattuti a macchia di leopardo con campi di mais distrutti, vigneti danneggiati, piante da frutto divelte, insalate, patate, pomodori e zucchine perdute, serre inondate, campi allagati e tetti scoperchiati con pesanti danni nelle campagne dalla Lombardia al Piemonte fino all’Emilia Romagna. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ultima ...

Maltempo : nubifragi - allagamenti e frane nell'Italia del Nord - gravi danni all'agricoltura : A causa dell'allerta Maltempo gli spettacoli di questa sera per la chiusura del Vignale Monferrato Festival sono stati annullati. Nell'Alessandrino i più colpiti sono i comuni di Castelnuovo Scrivia, ...

Maltempo - forti piogge in Lombardia : danni all’agricoltura : Mais e soia distrutti e danni anche su pomodori, zucche e riso. E’ il primo bilancio fatto dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza del Maltempo che ieri sera ha colpito la zona a sud di Milano e un’ampia fascia tra i comuni di Concorezzo e Villasanta in provincia di Monza. Le conseguenze peggiori si sono registrate nell’area a est dell’abitato di Vimercate, dove una forte grandinata ha investito decine di ettari ...

Maltempo : Coldiretti - agricoltura in ginocchio - milioni di danni : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Nubifragi con trombe d’aria e grandinate si sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio nazionale con campi di mais distrutti, vigneti danneggiati, piante da frutto divelte, verdure e ortaggi perduti, serre crollate, campi allagati e tetti scoperchiati con milioni di euro di danni nelle campagne dalla Lombardia dal Veneto dal Piemonte all’Emilia Romagna, dalla Toscana alle Marche. E’ ...

Maltempo Verona - Confagricoltura : danni per centinaia di migliaia di euro : Un forte temporale ha colpito nella notte le zone del Basso Veronese, provocando danni enormi dovuti soprattutto al vento, che ha divelto piante, scoperchiato tetti e danneggiato casolari e strutture. Colpite in particolare le zone di Cologna Veneta, Sorgà, Legnago, Erbé, Albarella, Zevio, Colognola, San Martino. “Alle 3.50 si è scatenato il finimondo con pochissima acqua e grandine, ma una tromba d’aria che ha fatto volare via le ...