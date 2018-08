Maltempo | 50 turisti bloccati in nuraghe

Estate 2018 - Maltempo in Sicilia : le mete dei turisti : L’Isola nella morsa del maltempo: dalle spiagge alle mete alternative. Migliaia di visitatori al Sicilia Outlet Village per l’ultima coda di saldi est

Estate 2018 : Maltempo in Sicilia : le mete dei turisti : L’Isola nella morsa del maltempo: dalle spiagge alle mete alternative. Migliaia di visitatori al Sicilia Outlet Village per l’ultima coda di saldi est

Maltempo : sorpresi da temporale sull’Etna - soccorsi 14 turisti lungo il sentiero di Serracozzo : Intervento da parte degli uomini della stazione di Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano nei confronti di un gruppo di 14 turisti francesi a quota 1800 metri, lungo il sentiero di Serracozzo: il gruppo era partito per un’escursione ma è stato sorpreso da un temporale con fulmini e grandine. I tecnici hanno raggiunto il gruppo e portato tutti presso il rifugio più vicino. Il Soccorso Alpino e Speleologico chiede ai ...

Terremoto Molise - operatori turistici : preoccupazione per la stagione balneare dopo il Maltempo : preoccupazione da parte degli operatori turistici della costa molisana per le ripetute scosse di Terremoto che rischiano di compromettere il termine della stagione balneare: già dalla prima scossa della notte tra il 14 e il 15 agosto, sono state diverse le prenotazioni annullate. “Speriamo che non vi sia l’effetto paura perché il comparto è già alle prese con altre criticità, tra cui il maltempo“, affermano i dirigenti della ...

Maltempo - allerta in Francia : circa 750 turisti evacuati dai campeggi : Sono “circa 750” i turisti evacuati dagli almeno tre campeggi colpiti dalle inondazioni nel dipartimento del Gard, nel sud della Francia: è quanto riferito dal capo di gabinetto della prefettura di zona, Thierry Dousset, intervistato da BFM-TV. Considerati anche i vicini dipartimenti Drome e Ardeche, il totale degli evacuati a causa del Maltempo è di circa 1.600 persone. Secondo il ministero dell’Interno di Parigi, 400 i ...

Maltempo Svizzera : turisti bloccati - soccorsi in elicottero : Le frane e gli smottamenti causati dai forti temporali che si sono abbattuti la sera del Primo di agosto sul Cantone dei Grigioni, nella Svizzera orientale, hanno interrotto alcune strade mettendo in difficoltà i turisti. Si è dovuto ricorre anche ad elicotteri per sfollare le persone rimaste bloccate. Nessuno è rimasto ferito. Una famiglia di tre persone ha dovuto trascorrere la notte in auto nella galleria Val S-charl, in Bassa Engadina, a ...

Missouri - barca turistica affonda nel lago per Maltempo : 13 morti/ Video ultime notizie - numerosi dispersi : Missouri, barca turistica affonda nel lago per maltempo: almeno 13 morti. Video ultime notizie, numerosi dispersi, continuano le operazioni di ricerca(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 15:27:00 GMT)

Maltempo - una barca di turisti si ribalta in Thailandia : 49 dispersi : Estate, tempo di sport, con l’Italia che attende di sapere se Cristiano Ronaldo approderà alla Juventus, di viaggi e vacanze. E mentre sette regioni d’Italia saranno colpite dal Maltempo, in Africa sono state raggiunte le temperature più alte di sempre. Il Maltempo ha interessato anche una delle delle mete più scelte per i viaggi, la Thailandia, dove per un centinaio di turisti quella che era una splendida vacanza, rischia di ...