L' uscita di Gone Home per Nintendo Switch è stata rinviata

(Di giovedì 23 agosto 2018) La scorsa settimana, Annapurna Interactive ha sorpreso ed emozionato tantissimi fan quando ha annunciato che avrebbe realizzato un porting dell'acclamatopere che sarebbe arrivato il 23 agosto 2018, cioè oggi. Purtroppo, non sarà così, il titolo è stato rinviato al 6 settembre 2018.Come segnala Dualshockers, Annapurna Interactive ha fatto il rapido annuncio tramite l'account Twitter ufficiale. L'editore non ha rivelato il motivo esatto del leggero rinvio.è un gioco di esplorazione in prima persona originariamente pubblicato nel 2013. La storia segue le vicende di una ragazza di nome Katie che torna a casa dopo essereall'estero. Una volta tornata, la protagonista scoprirà che nessuno è presente nella casa. I giocatori dovranno indagare sull'abitazione, scoprire di più sulla famiglia di Katie e su cosa ha spinto la sorella Samantha ad andarsene.Read ...