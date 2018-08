L' ultimatum di Giovanni Toti | Autostrade ha 5 giorni per piano abbattimento

ilgiornale

(Di giovedì 23 agosto 2018) "Entro 5per l'Italia presenterà uno o più piani per mettere in sicurezza l'area e procedere con il progressivodei monconi di Ponte Morandi". È quanto afferma il govrnatore ligure, commissario delegato per l'emergenza, dopo la riunione in Regione Liguria conper l'Italia sulle misure di messa in sicurezza edi quel che resta dei due tronconi di Ponte Morandi.ha poi aggiunto che ci sarà un unicocon interventi progressivi che sarà in pochipresentato alla Procura. Inoltre, il governatore afferma che la definizione dell'area rossa e il destino delle abitazioni saranno definiti dal progetto prescelto tra quelli che fornirà.In totale, sempre secondo, per abbattere e ricostruire ci vorrà un anno di tempo: "Noi riteniamo che la demolizione totale del manufatto comporterà un pò più di tempo ...