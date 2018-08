Lotito | la telefonata a Inzaghi | di fuoco | | «Ti stai sempre a lamentare»

Lotito - la telefonata a Inzaghi : "Ti stai sempre a lamentare" : Cluadio Lotito è stato pizzicato nuovamente da occhi indiscreti mentre è impegnato in telefonate che pubbliche non dovrebbero essere. La prima volta accadde il 25 ottobre del 2017 quando in viaggio verso la sinagoga di Roma dopo l'apparizione di diverse figurine di Anna Frank con la maglia della Roma create da alcuni ultrà laziali venne beccato a dire "Famo sta pagliacciata".Litigio al telefonoQuesta volta invece il presidente della Lazio è ...