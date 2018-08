L' ordine di servizio firmato al-Baghdadi per il nuovo inizio dell' Isis 2 0

huffingtonpost

: Conosci i tuoi diritti! ?????? In #UE, se hai acquistato un bene o un servizio #online (o per telefono e corrisponden… - europainitalia : Conosci i tuoi diritti! ?????? In #UE, se hai acquistato un bene o un servizio #online (o per telefono e corrisponden… - ItalyinGermany : In #Ambasciata per il conferimento dell'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia a Inge Adams pe… - Maria11359498 : RT @ArtesiCaterina: @laurarossiverdi @Maria11359498 È troppo palese ormai, odiano la loro patria, difendono con pervicacia tesi indifendibi… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Il Califfo è tornato. Per rivendicare la leadership di un'organizzazione frantumata, dispersa, per ripristinare una catena di comando militare entrata in crisi dopo le sconfitte subite dalle miliziea Raqqa e Mosul. E, soprattutto, per indicare un "" per2.0. Ieri, 22 agosto, lo Stato islamico ha diffuso unaudio del suo leader Abu Bakr al-. A renderlo noto è stato il gruppo Site, che monitora le attività online dei jihadisti. Rita Katz riferisce che il messaggio si intitola "Give Glad Tidings to the Patient" e dura circa 55 minuti. Sempre secondo Katz, l'ultimo messaggio audio di al-risaliva al 28 settembre del 2017. Dopo oltre un anno di silenzio, il califfoo Stato islamico smentisce la sua morte e incita i suoi seguaci a continuare la guerra santa. Nel messaggio, diffuso su Telegram dai suoi seguaci in ...