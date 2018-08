L' omicidio di Manuela Bailo | l' autopsia rivela | La morte è avvenuta per

omicidio Manuela Bailo - la mamma e l'ex : 'Eravamo certi che fosse Fabrizio l'assassino' : 'Eravamo certi che fosse stato Fabrizio a uccidere Manuela'. La signora Patrizia, la mamma di Manuela Bailo, la ragazza trovata morta ieri ad Azzanello, [VIDEO]era gia' sicura da diverso tempo che ad uccidere la sua primogenita fosse stato il suo amante Fabrizio Pasini, collega della donna. Ne era certo anche l'ex fidanzato Matteo Sandri, convivente di Manuela: 'E' stato lui' aveva dichiarato a microfoni spenti al 'Giornale di Brescia'. Gli ...

L'omicidio di Manuela Bailo - l'amante parla di un incidente : non voleva ucciderla - Ultime Notizie Flash : L'omicidio di Manuela Bailo, l'amante parla di un incidente: non voleva ucciderla. Ecco le Ultime Notizie sul caso

MANUELA BAILO - FABRIZIO PASINI CONFESSA omicidio/ Gli SMS fasulli all'ex fidanzato della vittima : MANUELA BAILO uccisa: l'ex amante CONFESSA l'OMICIDIO e fa ritrovare il corpo. Era sotterrato nel giardino di una cascina ad Azzanello, rinvenuta anche l'auto.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 22:32:00 GMT)

Brescia - omicidio Manuela - l'amante ha confessato : "L'ho uccisa io" : Manuela Bailo era scomparsa dalla sua casa di Nave il 28 luglio scorso e questa mattina è stata ritrovata sotterrata nel terreno di una cascina di Azzanello, in provincia di Cremona.Quel delitto sembrava un giallo, ma ora l'amante ha confessato. L'uomo ha confessato il crudele delitto della 35enne Bresciana. Sindacalista della Uil e collega della vittima, Fabrizio Pasini ha portato gli inquirenti sul luogo dove ha sepolto Manuela e ha fatto ...

omicidio Manuela Bailo : l’amante confessa : Omicidio Manuela Bailo ultime notizie – Una svolta nel caso della 35enne scomparsa da Brescia lo scorso luglio. L’ex amante Fabrizio Pasini ha confessato in queste ore di aver commesso il fatto. L’Omicidio di Manuela Bailo sarebbe avvenuto il giorno precedente all’allarme lanciato sulla presunta scomparsa della vittima. Omicidio Manuela Bailo, “L’ho sepolta in una cascina” Finite in tragedia le ricerche ...

L'amante confessa l'omicidio di Manuela : ANSA, - BRESCIA, 20 AGO - L'amante di Manuela Bailo ha confessato il delitto della 35enne bresciana scomparsa dal 29 luglio scorso. Si tratta di Fabrizio Pasini, 48enne bresciano, sindacalista della ...

omicidio Isabella Noventa : “Ecco cosa è successo in carcere a Manuela Cacco”. È una delle condannate per la tragedia di Padova : Sul caso Isabella Noventa è stato disquisito a lungo, senza mai, purtroppo, arrivare ad una risoluzione completa del caso. A poco più di un mese dal processo di Appello per l’Omicidio di Isabella Noventa, Manuela Cacco, una delle condannate per il delitto, sarebbe stata picchiata da due compagne di cella di origine straniera all’interno del carcere veneziano femminile della Giudecca, dove è detenuta. A diffondere ...

omicidio Noventa - la tabaccaia Manuela Cacco picchiata in carcere dalle compagne di cella : Manuela Cacco, l'ex tabaccaia in carcere per l'Omicidio di Isabella Noventa, è stata picchiata da due compagne di cella straniere nel carcere veneziano della Giudecca, dove è detenuta. Avrebbe chiesto ai legali di procedere con una denuncia per violenza privata. Intanto, il prossimo 18 luglio è in programma il processo d'Appello nel quale chiederà uno sconto della pena.Continua a leggere