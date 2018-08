L’OLIO DI COCCO È VELENO Video | lo rivela una professoressa di Harvard Eppure fino a

L’OLIO di cocco è veleno/ Video - lo rivela Karin Michels - professoressa di Harvard - in una conferenza : Una professoressa di Harvard, Karin Michels, ha rivelato in una recente conferenza: "L'olio di cocco è veleno. Contiene troppi acidi grassi saturi, bisogna assumerlo con moderazione"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:00:00 GMT)

Salute - epidemiologa lancia l’allarme : L’OLIO di cocco è “veleno puro” : L’olio di cocco è un alimento e rimedio naturale molto utilizzato e apprezzato, le cui proprietà vengono decantate in ogni dove, soprattutto sul web: eppure ora, dal mondo della scienza, arriva una voce fuori dal coro. Karin Michels, epidemiologa dell’Harvard Th Chan School of Public Health, durante un intervento in occasione di una conferenza sul tema degli errori nutrizionali all’università di Friburgo – dove ...

