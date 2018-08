L' Italia è meno sola | diceva Conte sui migranti Ma il caso Diciotti dimostra

Terremoto Centro Italia - Legambiente : “Dopo 2 anni rimosso meno del 50% delle macerie” : A due anni dal Terremoto che il 24 agosto del 2016 devasto’ Amatrice e il Centro Italia, la ricostruzione procede ancora a rilento. In particolare quella delle scuole e la rimozione delle macerie restano ancora i due talloni di Achille. A confermarlo i numeri raccolti da Legambiente nel report “Lo stato di avanzamento dei lavori nelle aree post sisma” dove l’associazione ambientalista fa il punto sulla ricostruzione delle ...

Danilo Gallinari dice no all'Italia : 'Penso ai Clippers'. Sacchetti replica : 'Ne faremo a meno' : Dopo le scintille di inizio luglio , il rapporto Danilo Gallinari e l'allenatore della nazionale azzurra Meo Sacchetti non sembra essersi completamente schiarito a distanza di un paio di mesi. Anzi. ...

Capitani d'impresa : sempre meno giovani al comando delle aziende Italiane : Teleborsa, - sempre meno giovani al comando delle imprese italiane . Tra marzo 2013 e marzo 2018 le cariche di amministratore nelle imprese del nostro Paese sono cresciute di circa 48mila unità, ma ...

Meno calcio e più hi-tech : il nuovo corso degli investimenti cinesi in Italia : Meno squadre di calcio e più tecnologia. Meno finanza e più economia reale. Meno grandi società e più medie e piccole imprese della manifattura made in Italy. Marco Marazzi, capo del Desk China di Baker McKenzie, sintetizza in questo modo il nuovo corso

Autostrade per l'Italia ha incassato dai pedaggi 43 - 7 miliardi - reinvestendone meno di 20 nella rete : Secondo il vicepremier Luigi Di Maio Austostrade per l'Italia "pensa solo al profitto, e non alle vittime". Ma a quanto ammonta questo profitto? Stando ai numeri del bilancio degli incassi, pubblicati dal Sole24ore, tra il 2001 e il 2017 i pedaggi avrebbero fruttato alla concessionaria autostradale ben 43,7 miliardi.Soldi che, per contratto, dovrebbero servire "per remunerare manutenzione, coprirne i costi e per gli investimenti". Investimenti ...

Crollo del ponte Morandi - è una strage : le vittime sono almeno 35 - ma si scava ancora. Toninelli contro Autostrade per l'Italia : Non si ferma il conto delle vittime provocate del Crollo del ponte Morandi a Genova: nel corso della notte, secondo gli ultimi dati del Viminale, il bilancio è salito a 35 morti, di cui 3 non ...

Pecunia - Pd - : "Quando dicevate prima gli Italiani intendevate tutti meno quelli di Fossamastra - Canaletto e Pagliari?" : La Spezia - "La senatrice Pucciarelli non sa proprio come uscirne stavolta dal brutto colpo che il governo, che sostiene insieme a Di Maio, ha inferto ai quartieri del levante. Finanziati dal governo ...

Migranti - Salvini : Aquarius non in Italia. Madrid : "Qui nemmeno" : Il vicepremier ribadisce il no allo sbarco nei porti italiani dell'imbarcazione con a bordo 141 profughi. Secondo il ministro dei Trasporti Toninelli la Gran Bretagna dovrebbe farsi carico delle operazioni ma il Foreign Office ricorda che non è così che funziona

Al Festival di Locarno brilla l'Italiano Fasulo con «Menocchio» : Stefano Giani nostro inviato a Locarno Sarà il film francese I feel good di Benoit Delepine e Gustave Kervern a chiudere stasera il Festival di Locarno nella serata che emetterà i verdetti delle varie ...

Il sottosegretario Siri : “Chi se ne frega se l’Italia è il paese con meno laureati in Ue” : Scontro in studio durante la trasmissione In Onda, su La7, tra il sottosegretario ai Trasporti, Armando Siri, e i conduttori. Quando gli fanno notare che l'Italia ha un numero tra i più bassi di laureati in Europa, Siri risponde: "Chi se ne frega, i laureati devono essere gli ingegneri, i medici, gli avvocati".Continua a leggere

Meno accessori e più tatuaggi - così cambiano gli Italiani : Basta pellicce e gioielli, oggi gli italiani scelgono un modo diverso per farsi belli. Se gli storici status symbol di bellezza sono ormai fuori moda, vanno invece alla grande tatuaggi, cibo sano, ...

I giornali di oggi / L'Italia che cambia per decreto : più disoccupazione e meno salute : ... ecco il quadro che dipinge sul Corriere della Sera , a pagina 9, Valentina Santarpia: Un consigliere del Movimento 5 Stelle che sostiene che la politica venga prima della scienza. Un infettivologo ...