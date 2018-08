L' ispettore Di Maio si incarta sul delitto perfetto dell' Ilva | chiede a

huffingtonpost

(Di giovedì 23 agosto 2018) Ci sono due passaggie parole di Luigi Diche svelano il retropensiero del ministro. Il primo: "Un accordo che porta lavoro a Taranto rappresenta l'interesse pubblico attuale e concreto da tutelare, che eviterebbe la revocaa gara". Il secondo: "I sindacati continuino a parlare con Mittal". Passano poco più di venti minuti dall'inizioa conferenza stampa sull'quando Luigi Diinterrompe la narrazione del "", compiuto a suo avviso dall'ex ministro Carlo Calenda con una gara "illegittima", che però non si può annullare.Una parentesi breve, ma con una declinazione forte e precisa: un messaggio-ultimatum ad ArcelorMittal. La posta in gioco si fa più alta, servono più assunzioni e maggiori tutele per i lavoratori.Disa di avere dalla sua un parere'Avvocaturao Stato - che al momento conosce solo lui - ...