Lino Banfi | Finalmente vedo mia moglie sorridere Grazie alle cure e all' affetto

Lino Banfi e quella volta che l'entusiasmo di un fan gli costò un frattura : Lino Banfi bacia la moglie Lucia Pronto a lanciarsi nel classico tour tra slot machine e spettacoli nella folgorante città che non dorme mai, Banfi ebbe l'occasione di farsi trasportare indietro nel ...

“Non è giusto”. Un medico in famiglia : Lino Banfi - stavolta gli italiani sono con lui : Lino Banfi sta trascorrendo la sua estate tra la terra d’origine (Bari) e Roma. Con la sua solita ironia, al settimanale Visto il celebre Nonno Libero ha rievocato un episodio del passato. Circa dieci anni fa, infatti, Oronzo Canà (celebre personaggio cinematografico, ndr.) si ruppe il menisco mentre si trovava in vacanza a Hollywood: “Arrivò un pullman di italiani in vacanza a Las Vegas. – spiega l’attore a Visto ...

LA MOGLIE IN VACANZA L'AMANTE I N CITTA'/ Su Rete 4 il film con Lino Banfi (oggi - 11 agosto 2018) : Il film La MOGLIE in VACANZA L'AMANTE in città va in onda su Rete 4 oggi, in seconda serata. Nel cast figurano Edwige Fenech, Lino Banfi, Renzo Montagnani. (Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 11:23:00 GMT)

Mara Venier - il messaggio d’affetto per Banfi su Instagram : “Forza Lino!” : Mara Venier commuove i follower di Instagram con un messaggio d’affetto per Lino Banfi. L’ultimo periodo non è stato affatto semplice per il comico, che sta facendo i conti con la terribile malattia della moglie. A Lucia Zagaria infatti è stata diagnosticata una patologia che sta lentamente progredendo e che non lascia scampo all’amatissima consorte di Banfi. Qualche giorno fa l’attore ha festeggiato il suo 82esimo ...

Lino Banfi racconta la malattia della moglie Lucia e sfoga il suo dolore : L'11 luglio scorso Lino Banfi, all'anagrafe Pasquale Zagaria, famoso attore e comico pugliese, ha spento le sue 82 candeline festaggiando alla "Orecchietteria Banfi", il ristorante romano di sua proprietà aperto da qualche mese, assieme alla moglie Lucia, alla figlia Rosanna, al figlio Walter, ai nipoti ed ai suoi più cari amici. In occasione del suo ottantaduesimo compleanno il noto e amato "Nonno Libero" ha rilasciato un'intervista al ...

Lino Banfi - Mara Venier pubblica questa foto : 'Forza Lillino'. E i fan vanno nel panico : La preoccupazione del web nei confronti di Lino Banfi è aumentata dopo che Mara Venier ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram. A suscitare apprensione è la didascalia che accompagna l'...

Mara Venier vicina a Lino Banfi : "Forza - ti voglio bene" : I veri amici si vedono nel momento del bisogno. Lo sa bene Lino Banfi, che può contare sul supporto di un'amica speciale: Mara Venier. Pochi giorni fa, infatti, in...

ROBA DA RICCHI - IRIS/ Info streaming del film con Lino Banfi e Paolo Villaggio (oggi - 14 luglio 2018) : ROBA da RICCHI va in onda su IRIS ogg in prima serata alle 21.00. Nel cast: Lino Banfi, Paolo Villaggio, Renato Pozzetto e Francesca Dellera, alla regia Sergio Corbucci. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:29:00 GMT)

Roba da ricchi - Iris/ Cast e curiosità del film con Lino Banfi e Paolo Villaggio (oggi - 14 luglio 2018) : Roba da ricchi va in onda su Iris ogg in prima serata alle 21.00. Nel Cast: Lino Banfi, Paolo Villaggio, Renato Pozzetto e Francesca Dellera, alla regia Sergio Corbucci. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 18:35:00 GMT)

ROBA DA RICCHI/ Su Iris il film con Lino Banfi e Paolo Villaggio (oggi - 14 luglio 2018) : ROBA da RICCHI va in onda su Iris ogg in prima serata alle 21.00. Nel cast: Lino Banfi, Paolo Villaggio, Renato Pozzetto e Francesca Dellera, alla regia Sergio Corbucci. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 10:19:00 GMT)

Lino Banfi : "Non accetto che mia moglie non stia bene..." : Intervista a cuore aperto per il celebre attore e comico pugliese Lino Banfi che, al quotidiano Il Messaggero, ha parlato della malattia di sua moglie Lucia Zagaria.In occasione del suo 82esimo compleanno, Lino Banfi si è legittimamente lasciato andare ad uno sfogo classico e comprensibile di chi non accetta le ingiustizie della vita come possono essere le malattie dei propri cari.prosegui la letturaLino Banfi: "Non accetto che mia moglie ...

L'infermiera di notte - Rete 4/ Un grande classico con Lino Banfi protagonista (oggi - 14 luglio 2018) : L'infermiera di notte, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 14 luglio 2018. Nel cast: Lino Banfi, Gloria Guida e Alvaro Vitali, alla regia Mariano Laurenti. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 17:06:00 GMT)

L'INFERMIEREA DI NOTTE/ Su Rete 4 il film con Lino Banfi (oggi - 14 luglio 2018) : L'infermiera di NOTTE, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 14 luglio 2018. Nel cast: Lino Banfi, Gloria Guida e Alvaro Vitali, alla regia Mariano Laurenti. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 10:03:00 GMT)

Lino Banfi racconta della malattia della moglie Lucia : 'Non può camminare' : Lino Banfi ha raccontato ai microfoni de Il Messaggero, tutto la sua sofferenza che prova per la patologia della moglie Lucia Zagaria. L'interprete del famoso Nonno Libero de Il Medico in famiglia si era espresso sul tema già nel settembre 2017. In un'intervista rilasciata al programma Sabato Italiano trasmessa in onda su Rai 1, aveva dichiarato: 'La famiglia è la radice di tutto, è il cemento armato della nostra esistenza. Ormai la mia è ...