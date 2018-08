L' indiscrezione | Tina Cipollari lascia Uomini e Donne

LARA ZORZETTO - NUOVA TRONISTA DI UOMINI E DONNE?/ Martina lancia l'indiscrezione - lei ci mette una pezza : I rumors riguardo la partecipazione di LARA ZORZETTO come TRONISTA di UOMINI e Donne doventano sempre più insistenti. A rivelare qualche particolare anche Martina Sebastiani durante una live(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 22:50:00 GMT)

Cristina Chiabotto dopo Fabio Fulco sposa Marco? L’indiscrezione sulle nozze : Cristina Chiabotto presto sposa? L’indiscrezione sul matrimonio imminente con il nuovo fidanzato Marco La sofferta fine della storia d’amore con Fabio Fulco sembra ormai far parte del passato di Cristina Chiabotto che, adesso, pare essere pronta a guardare avanti insieme al suo nuovo fidanzato. Con quest’ultimo le cose vanno così bene che, stando a quanto […] L'articolo Cristina Chiabotto dopo Fabio Fulco sposa Marco? ...

“Addio Tina”. L’indiscrezione bomba sulla Cipollari vola in rete : la decisione : Secondo un’indiscrezione riportata sul settimanale Vero, Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, sarebbe pronta a dire addio al suo ruolo dopo quasi vent’anni trascorsi negli studi del dating show più famoso del piccolo schermo. Dal prossimo settembre la storica opinionista del programma di Maria De Filippi potrebbe lasciare il suo ruolo di opinionista per amore del suo Vincenzo, la nuova fiamma che le ha fatto perdere la ...

Calciomercato Fiorentina – Il Cholo chiama il Cholito - l’indiscrezione dalla Spagna : “Simeone vuole il figlio all’Atletico Madrid” : Alla Fiorentina un’offerta da parte dell’Atletico Madrid per Giovanni Simeone? L’indiscrezione dalla Spagna vede fare all’allenatore dei colchoneros una richiesta speciale Il Calciomercato è pazzo si sa, ma una richiesta così “di cuore” non si era mai vista! Secondo il giornale spagnolo ‘Sport‘, Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, avrebbe fatto richiesta alla dirigenza della ...

Maradona e Wanda Nara - tra i due una notte di fuoco : l'indiscrezione dell'attrice argentina : LEGGI ANCHE Maradona ubriaco alla guida della sua auto, l'ultimo video fa il giro del mondo A quanto sembra, la bionda e l'ex calciatore avrebbero vissuto una notte di passione nella stanza vicina a ...

Uomini e donne - Tina Cipollari incinta di Chicco Nalli : l’indiscrezione : Tina Cipollari è in dolce attesa? È questa l’indiscrezione che sta incuriosendo non poco i fan di Uomini e donne. La notizia arriva dal settimanale Nuovo che nel numero in edicola lancia quella che sarebbe una vera e propria bomba. La rivista infatti ha pizzicato a passeggio per Ostia l’opinionista del dating show di Canale 5 e l’ex marito Chicco Nalli. Tina Cipollari incinta, i presunti indizi Che tra i due i rapporti siano ...

Uomini e donne - Tina Cipollari incinta di Chicco Nalli : l’indiscrezione : Tina Cipollari è in dolce attesa? È questa l’indiscrezione che sta incuriosendo non poco i fan di Uomini e donne. La notizia arriva dal settimanale Nuovo che nel numero in edicola lancia quella che sarebbe una vera e propria bomba. La rivista infatti ha pizzicato a passeggio per Ostia l’opinionista del dating show di Canale 5 e l’ex marito Chicco Nalli. Tina Cipollari incinta, i presunti indizi Che tra i due i rapporti siano ...

Tina Cipollari aspetta un bambino? L’indiscrezione bomba sciocca tutti. Sono diversi gli indizi che fanno pensare che non sia solo un pettegolezzo. Pazzesco : Ragazzi, questa è la bomba delle bombe. Una notizia succulenta che richiede un po’ di attenzione. A noi si Sono drizzati i capelli, chissà come reagirete voi quando saprete tutto. Il gossip riguarda uno dei personaggi più in vista di Uomini e donne. Sì, esatto, Tina Cipollari. Ma sapete quale indiscrezione gira sul suo conto? Pare che la storica opinionista del programma della De Filippi sia incinta! Sì, incinta a 52 anni. A lanciare lo ...

Temptation Island 2018/ Anticipazioni e diretta : Oronzo e Valentina - l'indiscrezione prima del falò(16 luglio) : Temptation Island 2018: coppie, Anticipazioni e diretta seconda puntata. Arriva Gemma Galgani per consolare Ida Platano; nuovo confronto tra Oronzo e Valentina e nuovo falò(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 16:10:00 GMT)

Temptation - indiscrezione bomba : "Valentina e Oronzo sono tornati insieme" : Altro che addio! Valentina e Oronzo sarebbero tornati insieme. La coppia più chiacchierata dell'ultima edizione di

L'indiscrezione : "Stefano De Martino sempre più vicino a Cristina Buccino" : Sembrava ormai, quasi, ufficiale che Stefano De Martino e Gilda Ambrosio fossero tornati insieme, anche se entrambi hanno sempre continuato a sostenere il contrario. Ora, però, il settimanale Chi , ...