L' importanza di parlare con i bambini sin da piccoli spiegata dalla scienza

Per il terzo anno consecutivo lo Stretto di Messina a nuoto per parlare dell’importanza di una chirurgia sicura - tempestiva ed efficace nel trattamento delle labiopalatoschisi : Per il terzo anno consecutivo, Domenico Scopelliti, Vicepresidente Scientifico e chirurgo volontario della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, rilancia la sfida: attraversare lo Stretto di Messina a nuoto per parlare dell’importanza di una chirurgia sicura, tempestiva ed efficace nel trattamento e la cura delle malformazioni al volto, in particolare della labiopalatoschisi. Nei due anni precedenti, infatti, il Dottor Scopelliti ha coinvolto ...