L’Esorcista film stasera in tv 23 agosto | cast | curiosità | trama | streaming

cubemagazine

: Dopo una vita, io coniglio, ho rotto un tabù, ho visto l'Esorcista (da solo), e adesso capisco le storie di chi lo… - Gianfrx : Dopo una vita, io coniglio, ho rotto un tabù, ho visto l'Esorcista (da solo), e adesso capisco le storie di chi lo… - AsianFeast : E il regista Renny Harlin (58 minuti per morire - Die Harder, Cliffhanger - L'ultima sfida, L'esorcista - La genesi… - KrisCrivellin : RT @P3nsi3ro: La verità sul film L'esorcista. La storia di Roland Doe -

(Di giovedì 23 agosto 2018) L’Esorcista è ilin tv mercoledì 222018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:35. La pellicola diretta da William Friedkin ha come protagonisti Linda Blair, Ellen Burstyn, Max von Sydow, Jason Miller. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV L’Esorcistain tv: scheda eTITOLO ORIGINALE: The Exorcist GENERE: Drammatico, Horror ANNO: 1973 REGIA: William Friedkin: Linda Blair, Ellen Burstyn, Max von Sydow, Jason Miller, Lee J. Cobb, Kitty Winn, William O’Malley, Jack MacGowran PAESE: USA DURATA: 121 Minuti L’Esorcistain tv:Durante una festa in casa dell’attrice Chris MacNeil, la figlia dodicenne Regan ha un ...