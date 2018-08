Le Iene | è ufficiale | ecco chi sarà la nuova conduttrice al posto di Ilary Blasi NOME e ...

“E basta…”. È ufficiale : ecco la super vip che prende il posto di Ilary a Le Iene : Negli ultimi giorni non si è parlato d’altro: Ilary Blasi lascia la conduzione de Le Iene . La moglie di Francesco Totti ha deciso che vuole dedicare tutto il suo lavoro al Grande Fratello Vip e ha bisogno di più tempo. Sarebbe questo il motivo che l’avrebbe spinta a rinunciare alla conduzione de Le Iene . E con lei anche Teo Mammuccari ma non sappiamo esattamente quali siano le ragioni che hanno spinto Mammuccari a lasciare lo show. Quel ...

Xiaomi Mi A1 ottIene Android P grazie ad un porting non ufficiale : Xiaomi Mi A1, il primo smartphone Android One del produttore cinese, ha ottenuto un primo assaggio di Android P grazie ad un porting non ufficiale. Il device non supporta ufficialmente Project Treble, quindi è necessario un passaggio aggiuntivo. L'articolo Xiaomi Mi A1 ottiene Android P grazie ad un porting non ufficiale proviene da TuttoAndroid.