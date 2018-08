Le gole della strage sotto sequestro | quattro sindaci nel mirino dei pm

Tragedia del Raganello - sequestro probatorio per le gole teatro della strage. Allerta meteo ignorata : Le guide alpine: "Troppo caos" "Nel mondo delle attività outdoor vige da tempo il caos più assoluto, da 10 anni chiediamo ai governi di mettere mano per un riordino delle professioni del settore, è ...

Raganello - pioggia eccezionale in breve tempo : acqua giù a cascate dalle gole - ecco la ragione della piena che ha provocato 10 morti : Dieci morti per la piena improvvisa ieri pomeriggio del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, in provincia di Cosenza in Calabria. L'ondata ha sorpreso un gruppo di escursionisti, alcuni dei quali ...

Calabria - torrente travolge escursionisti : tre dispersi trovati lontani dalle gole - non si erano resi conto della tragedia : Non si sarebbero neppure accorti della tragedia avvenuta ad alcuni chilometri di distanza, i tre giovani dati inizialmente per dispersi e poi ritrovati sani e salvi nel Parco del Pollino ma non nella zona di Civita colpita dalla tragedia. A quanto si apprende dai vigili del fuoco, l’auto dei tre era stata trovata lungo la strada e per questo i loro nomi erano finiti inizialmente nella lista dei probabili dispersi. I tre però avevano poi ...

"Ero alle gole la mattina prima della tragedia. Nessuno ci ha avvertito del pericolo. Lì non hai scampo" : "C'era tantissima gente, tantissimi ragazzini, faceva molto caldo e non c'era nessuna allerta meteo. Certo era previsto che al pomeriggio potesse piovere, ma piove quasi ogni giorno nel pomeriggio qui". Gina Falbo, originaria della provincia di Cosenza, era con il marito e il figlio di 14 anni in gita nelle Gole del Raganello proprio la mattina della tragedia. Al Corriere della Sera ha raccontato che Nessuno aveva il sentore di una possibile ...

gole del Raganello - le foto del salvataggio della piccola Chiara : In gravi condizioni ma viva. La piccola Chiara ha appena 8 anni ed è una dei sopravvissuti alla tragedia delle Gole del Raganello, dove la piena del torrente ha travolto gli escursionisti che si ...

La bufala sulle nuove regole del Codice della strada : Sta circolando molto, dice che una nuova regola prevederà il ritiro immediato della patente per chi usa il cellulare alla guida, ma non c'è nessuna nuova regola The post La bufala sulle nuove regole del Codice della strada appeared first on Il Post.

gole del Raganello - una meraviglia della natura nel Parco del Pollino : Gole del Raganello, una meraviglia della natura nel Parco del Pollino Teatro della tragedia costata la vita a diversi escursionisti travolti dall’esondazione di un torrente, si trovano all’interno di una riserva naturale protetta. Le rocce sovrastano l’acqua per circa 600-700 metri Parole chiave: ...

Il faro della Corte dei Conti sulle concessionarie autostradali «Sono in violazione delle regole Ue» : una delibera redatta dalla Corte dei Conti a gennaio 2018. Torna utile oggi, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, per segnalare come la massima magistratura contabile, guidata da Angelo Buscema, ...

Palio di Siena : storia - curiosità - tradizioni e regole della corsa più particolare del mondo : Palio di Siena Il Palio di Siena è sicuramente una delle corse storiche più famose del mondo. Un evento che si disputa in Piazza del Campo a Siena il 2 luglio , Palo della Madonna di Provenzano, e il 16 agosto , Palio dell'Assunta, di ogni anno. La storia - curiosità corsa sentitissima ...

Natura - nelle grotte mai soli e mai improvvisate : le regole della speleologia : Prima regola: speleologi non ci si improvvisa. Ma la seconda regola, altrettanto importante, è che la solitudine in grotta è una cattiva compagna. Andare alla scoperta del misterioso e affascinante mondo ipogeo non è come fare una passeggiata in montagna e a meno che non abbiate optato per una visita turistica in una grotta appositamente organizzata, con guide e percorsi in sicurezza, si tratta di un’attività che richiede una grande ...

Le regole del sorteggio e quelle della formazione politica : Alla proposta avanzata da Beppe Grillo di usare il sorteggio nella selezione dei parlamentari ha replicato Sabino Cassese chiedendo a Grillo se sceglierebbe un chirurgo o un idraulico con il metodo del sorteggio. Ma la questione in un caso e nell'alto è banalizzata e fuorviante.Nessuno, se dotato di buon senso, sceglierebbe a caso da chi farsi curare. Ma la proposta del sorteggio nella formazione delle assemblee legislative non ha nulla a ...

Passione cani-cross. Distanze - sorpassi e materiali : tutte le regole della corsa a sei zampe : È proprio la sintonia, il rapporto che migliora con il tempo, l'aspetto più bello di questo sport'. Il cane deve essere allenato ed è preferibile evitare che corra su asfalto, sia per un discorso di ...

Il Bari consegnato a De Laurentiis : «Scalata rapida verso la serie A - cambiamo le regole della multiproprietà» : consegnato ad Aurelio De Laurentiis il titolo sportivo del Bari. Emozionato il patron del Napoli che in un lungo discorso ha raccontato il suo progetto: «Ho pensato al calcio insieme al...

