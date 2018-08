Le fan fiction che immaginano l’amore tra Salvini e Di Maio

wired

(Di giovedì 23 agosto 2018) Un po’ lo si poteva sospettare. Serviva un’intesa non da poco per superare la crisi istituzionale, la parentesi Cottarelli, il ritorno alla carica di Conte, la redazione del contratto di governo, il garbuglio delle alleanze e poi gestire gli slogan sui social, gli allarmismi su migranti e vaccini, gli attentati dei mercati internazionali, i selfie ai funerali di Stato. Quella fra Matteoe Luigi Di, pilastri e volti di punta del governo carioca, vera unione di fatto del cambiamento, è stata ed è un’alleanza che supera la pura convivenza politica e la comunione d’intenti. Si potrebbe parlare quasi di un amore, come azzardano alcune fanche stanno rimbalzando in queste ore su parecchi post virali. Nelle piattaforme di scrittura sociale e condivisa come Wattpad circolano infatti storie romantiche, del cosiddetto genere M/M, che mettono appunto ...