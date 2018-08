Lazio | Inzaghi è già sotto processo e sabato c' è Cristiano Ronaldo

Lazio - la valanga Lotito contro Inzaghi : 'Te stai sempre a lamenta', già te l'ho detto, Simone: qui decido io e non tu'. Il Simone in questione è Inzaghi , ad urlare dall'altro capo del telefono c'è Claudio Lotito che sotto la pioggia delle ...

Clamoroso Lazio - Lotito attacca Inzaghi : alta tensione in casa biancoceleste [VIDEO] : Il ko all’esordio in campionato contro il Napoli potrebbe portare conseguenze in casa Lazio . Il presidente Claudio Lotito ha deciso di alzare la voce, il numero uno biancoceleste è stato intercettato mentre al telefono si scagliava contro Simone Inzaghi tra frasi ad alta voce e parolacce: “qui comando io”. Una telefonata “intercettata” casualmente e postata sui social, che sta facendo il giro del ...

