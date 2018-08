Lazio | il punto dall’infermeria | brutte notizie per Luiz Felipe | non per Marusic

Mercato Lazio - si lavora alla cessioni : il punto : Danilo Cataldi, ex Primavera, potrebbe lasciare Roma: Inzaghi lo sta valutando, su di lui, come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono Empoli e Chievo . Doppio colpo per la Spal: oltre Missiroli, ...

La riveLazione di Boris Becker : “vi svelo il punto debole di Novak Djokovic. È il peggiore fra i top 100 nel…” : Boris Becker, ex allenatore di Novak Djokovic, ha svelato qual è, a suo dire, il punto debole nel gioco del talentuoso tennista serbo Chiunque ha un punto debole, qualcosa che riesce meno bene delle altre, una caratteristica che proprio non riesce a migliorare. Anche Novak Djokovic, un tennista all’apparenza quasi perfetto. Appunto, quasi. Il suo ex allenatore, Boris Becker, ha svelato un particolare nel gioco di Djokovic nel quale ...

Ricerca : messa a punto nuova tecnica di neurostimoLazione che potenzia le nostre connessioni neurali : E se potessimo alterare le connessioni tra diverse aree cerebrali e migliorare così il funzionamento, ad esempio, del nostro sistema visivo? Un gruppo di Ricerca dell’Università di Bologna ha messo a punto una nuova tecnica che, in modo non invasivo, permette di raggiungere questo risultato. Lo studio – pubblicato su Current Biology – descrive un protocollo di neurostimolazione in grado di modificare con una precisione senza precedenti le ...

Argentina : compagnia petrolifera di Stato applica aumento del 5 per cento sul litro di benzina - un punto di infLazione : La decisione sarebbe stata presa successivamente alla riunione avvenuta giovedì scorso tra il ministro dell'Economia, Nicolas Dujovne ed il presidente della compagnia, Miguel Gutierrez, e rappresenta ...