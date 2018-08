L’avvocato che ha scucito 380 mila euro ad Asia e Bourdain? Un fan di Bourdain

L’ultima ribalta di Lanny Davis - avvocato dei Clinton che difende L’avvocato di Trump : Milano. Quando all’inizio di luglio l’avvocato di Donald Trump ha assunto per la propria difesa l’avvocato (storico) dei Clinton, i più attenti hanno detto: non può finire bene. Michael Cohen, l’avvocato tuttofare del presidente americano ora in rivolta contro il suo capo, ha assunto nel suo team di