L' avvio della serie D slitta al 16 settembre

Giuseppe Conte annuncia l'avvio della revoca della concessione di Autostrade : "Non aspettiamo la giustizia" : Stato d'emergenza per 12 mesi, primi 5 milioni di euro, avvio della procedura di revoca della concessione alla Società Autostrade. Queste le prime misure varate dal Consiglio dei ministri che si è riunito in Prefettura a Genova - alla presenza del premier Giuseppe Conte, i vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro Danilo Toninelli e con la presenza in collegamento telefonico degli altri ministri.In primo luogo, ha ...

Tria : accordo per l’avvio della flat tax e del reddito di cittadinanza : Il governo si riunisce a Palazzo Chigi per un vertice sulla prossima legge di bilancio e il ministro Tria esprime soddisfazione per l’accordo sulle linee del quadro programmatico. In particolare il responsabile dell’Economia conferma la compatibilità tra gli obiettivi di bilancio già illustrati in Parlamento e l’avvio delle riforme contenute nel ...

Canottaggio – Mondiale Under 23 : ottimo avvio per la Nazionale italiana - tutti i risultati della prima giornata : Sulle 9 barche in gara oggi, l’Italremo ne piazza 2 direttamente in finale, 3 in semifinale e 2 ai quarti di finale Nella prima giornata di gare l’Italia Under 23 parte con il piede giusto e, sulle 9 barche in gara oggi, ne piazza 2 direttamente in finale (quattro con maschile e quattro di coppia pesi leggeri femminile); 3 in semifinale (due senza maschile e femminile e quattro senza maschile); 2 ai quarti di finale (singolo Under 23 ...

Ilva - Di Maio avvio il procedimento per valutare l’annullamento della gara : Il governo avvia il procedimento per valutare l’eventuale annullamento della gara per la cessione dell’Ilva di Taranto....

avvio IN ITALIA DELLA TERAPIA GENICA CON IL TRIAL PER I NUOVI NATI - ATROFIA MUSCOLARE SPINALE : «A poco meno di un anno dall'avvento ufficiale in ITALIA del primo farmaco al mondo che può trattare la patologia, siamo travolti da un'altra gioia immensa – afferma Daniela Lauro, presidente dell'...

Atrofia muscolare spinale : avvio in Italia della terapia genica con trial per nuovi nati : È molto di più di un progresso scientifico, è un’emozione potentissima, quella delle centinaia di Famiglie SMA Italiane a cui è stato annunciato che entro la fine di luglio nel nostro Paese sarà avviata la sperimentazione per la terapia genica contro l’Atrofia muscolare spinale (SMA, dall’acronimo inglese Spinal Muscolar Atrophy). Si chiama AveXis 302 – questo il nome del trial – e suona come un urlo liberatorio di speranza, perché può ...

Il film di Downton Abbey si farà - ufficiale l’avvio della produzione con un invito al pubblico : a quando nei cinema? : Dopo mesi e mesi di speculazioni, indizi più o meno fondati e speranze mai sopite, è arrivata la notizia che tutti i fan della serie stavano aspettando: il film di Downton Abbey si farà. La produzione di una pellicola per il grande schermo ispirata alla pluripremiata serie inglese diventa ufficiale: la notizia è stata annunciata su Facebook nel pomeriggio di venerdì 13 luglio, con un post apparso sulla pagina ufficiale del period drama di ...

Wall Street : attese positive in vista dell'avvio della reporting season del secondo trimestre : Tra i numerosi appuntamenti della settimana entrante, spicca l'avvio della earning season a stelle e strisce. "Le attese degli analisti sono positive anche se potrebbero pesare negativamente le ...

A Modena una tavola rotonda per dare avvio alla stesura della Carta mondiale per il "diritto di dialogo" : La 'Carta', che verrà presentata a Trieste nel 2020, con un convegno in concomitanza con l'ESOF European Science Open Forum dedicato a Trieste come Capitale Europea della Scienza 2020, sarà costruita ...