Lavoro e sicurezza | a Carrara un 2018 nero | 3 morti in pochi mesi - Foto

Controlli a distanza e sicurezza sul Lavoro : le istruzioni dell’Ispettorato : Le domande di autorizzazione indirizzate all’Ispettorato del lavoro per l’installazione di strumenti di controllo a distanza motivati da esigenze di sicurezza del lavoro dovranno essere corredate dal documento di valutazione dei rischi. Resta aggiornato nella sezione lavoro Ad affermarlo la circolare n. 302/2018 con cui l’Ispettorato ha risposto a diverse richieste di chiarimento da parte degli uffici territoriali, in merito al rilascio dei ...

8 agosto 1956 - la tragedia di Marcinelle - Mattarella "Sicurezza sul Lavoro irrinunciabile" : Sessantadue anni fa una tragedia tra le più gravi della storia dei lavoratori italiani nel mondo. Siamo in Belgio, a Marcinelle. E' l'8 agosto del 1956: nel pozzo minerario di Bois du Cazier un incendio riempì di fumo tutto il pozzo minerario, provocando la morte di 262 lavoratori dei 274 ...

Parapetti anticaduta : la sicurezza sul luogo di Lavoro : La sicurezza in ogni luogo di lavoro è un elemento essenziale per il rispetto della vita degli addetti ai lavori

Sicurezza sul Lavoro : meno morti nei primi sei mesi del 2018 : La riduzione è minima, ma c'è, e visto che nel caso specifico si parla della vita delle persone è da segnalare: 'Tra gennaio e giugno di quest'anno sono state denunciate quattro morti sul lavoro in ...

Sicurezza sui cantieri : responsabilità del datore di Lavoro e preposto : In tema di Sicurezza sui cantieri e luoghi di lavoro, la vita dei cantieri è ricca di figure che a vario titolo concorrono per la realizzazione di opere studiate e progettate da illustri professionisti. Sotto l’aspetto del diritto, chi segue questo “mondo” trova variegate coincidenze che per loro natura si intersecano tra di loro aventi come fine quello della realizzazione dell’opera e della Sicurezza nei luoghi di lavoro. Consulta qui lo ...

Infortuni : Ance Veneto Giovani - per sicurezza sul Lavoro facciamo squadra tutti insieme (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Comprendo – spiega Prearo - le ragioni dei sindacati che hanno indetto uno sciopero per lanciare un segnale. Tale strumento, però, deve mettere al centro del dibattito non solo la questione dei subappalti, ma anche quella che riguarda più da vicino la contrattualistica a

Infortuni : Ance Veneto Giovani - per sicurezza sul Lavoro facciamo squadra tutti insieme : Venezia, 12 lug. (AdnKronos) - “Il mio personale cordoglio e quello dell’associazione vanno alla famiglia di Riccardo Gasparini, che è l’ennesima vittima di un bollettino che continua ad allungarsi inesorabilmente. Questo tragico incidente non riguarda direttamente l’edilizia, ma lascia senza parole

Infortuni : Fontana - in prima linea per sicurezza in luoghi di Lavoro : Milano, 6 lug. (AdnKronos) - "Ho contattato il sindaco di Limbiate, comune in cui viveva l'uomo che questa mattina ha perso la vita a Cesano Maderno per un incidente sul lavoro, chiedendogli di esprimere alla sua comunità tutta la vicinanza e il cordoglio di Regione Lombardia. Vicinanza che va sopra

Deposito munizioni Mitholz - nominato capo gruppo Lavoro sicurezza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Massa riparte dal centrodestra "Lavoro e sicurezza le priorità" : Francesco Persiani, 53enne avvocato penalista di successo, nato a La Spezia ma cresciuto a Verona, si trasferisce a Massa dopo gli studi universitari dove mette su famiglia. Qui nel 2016 diventa Presidente della Camera Penale di Massa Carrara e, agli inizi del 2018 si lancia in una campagna elettorale appoggiato dai partiti di centrodestra. Il 24 giugno vince il ballottaggio contro il sindaco uscente (Alessandro Volpi, PD) per 56,4% a ...

Lavoro - Di Maio : 'Meno costi per imprese che investono in sicurezza' : Saranno premiate le imprese che investono sulla sicurezza sul Lavoro. Lo assicura il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, dicendo che il governo interverrà sul "costo dell'Iva" per i prodotti volti a ...

Ragusa - sicurezza sul Lavoro : il piano della CGIL : Il primo passo di questo percorso per la CGIL è quello di dotarsi di uno strumento programmatico nel quale indicare le priorità