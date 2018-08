Laura Boldrini a bordo della Diciotti | Donne molto provate | se è ancora un uomo

Migranti : a bordo nave Diciotti anche Laura Boldrini : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) - L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, è appena salita sulla Diciotti ormeggiata da lunedì sera al porto di Catania. Da stamani al molo di Levante si sono susseguite le visite istituzionali, a bordo della nave della Guardia costiera sono saliti, tra gli altri, i

Asia Argento al centro di una feroce gogna mediatica. E Laura Boldrini si nasconde : Ma è stata sbugiardata dallo stesso attore, che ha confermato che la relazione c'è stata, aggiungendo di non aver denunciato l'accaduto prima perché si vergognava di far sapere al mondo che lui, da ...

Laura Boldrini - la vergogna dopo lo scandalo su Asia Argento : la chiama il New York Times - imbarazzante : Alla fine anche la redazione del New York Times ha scoperto di che pasta è fatta l'ex presidenta della Camera, Laura Boldrini . Il quotidiano americano, dopo aver svelato il caso di violenza sessuale ...

Kofi Annan è morto/ Due volte ex Segretario Generale Onu - Laura Boldrini : "La diversità non è da temere" : È morto Kofi Annan, l'ex Segretario Generale dell'Onu, il primo di colore. Nel 2001 aveva vinto il Premio Nobel per la pace. Aveva anche una sua fondazione(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 23:38:00 GMT)

Definisce "boldracca" Laura Boldrini : dopo il post offensivo arriva la querela : Alberto Campanella, capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune a Genova, si difende: "Sono una persona per bene e non mi...

Daisy Osakue - Laura Boldrini senza pace : di cosa dà la colpa adesso a Matteo Salvini : A Laura Boldrini manca solo un 'piove governo ladro' e poi ha finito di elencare le colpe dell'esecutivo. In particolare, di Matteo Salvini. Ecco il suo ultimo, illuminante tweet: 'Mentre Salvini - ...

La bufala del deputato leghista contro Laura Boldrini : “Nelle scuole non vuole il crocifisso - ma il Corano” : "Boldrini vuole il Corano nella scuola": è questa la bufala messa in circolazione sul web dal deputato della Lega Alessandro Pagano sulla questione del crocifisso negli uffici pubblici contro l'ex presidente della Camera Laura Boldrini. Quest'ultima segnala la vicenda su Facebook e spiega: "Vorrei ricordare a questi signori che la diffamazione è un reato".Continua a leggere

Laura Boldrini CONTRO LEGA E M5S/ E ringrazia Mattarella “per sostegno alle donne” : LAURA BOLDRINI CONTRO M5s e LEGA in un'intervista all'Agi: “L’odio nei miei confronti è nato da loro, iniziò tutto nel 2014, dopo un video pubblicato da Beppe Grillo sul suo blog"(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:17:00 GMT)

Laura Boldrini accusa : ‘Violenza contro di me? Colpa di M5S e Lega’ : Intervistata dall’Agi, la deputata di LeU, Laura Boldrini [VIDEO], si sfoga contro i ripetuti attacchi online subiti in questi ultimi anni. Secondo l’ex presidente della Camera, dietro alla violenza verbale e agli irripetibili insulti di cui è stata fatta oggetto, ci sarebbe una vera e propria “strategia politica” da addebitare ai suoi avversari politici del M5S e della Lega. Per quello che riguarda i pentastellati, accusa la Boldrini, tutto ...

Augurò la morte a Laura Boldrini : il direttore della Gazzetta di Lucca sospeso dall’Ordine dei giornalisti : Il direttore della Gazzetta di Lucca, Aldo Grandi, è stato sospeso per tre mesi dall'Ordine dei giornalisti per aver contravvenuto alle norme sulla deontologia professionale. Nel luglio del 2017, in un editoriale dedicato a Laura Boldrini, Grandi Augurò un male incurabile all'allora presidente della Camera.Continua a leggere

Laura Boldrini : “L’ondata di violenza contro di me è frutto di una strategia messa in atto da Lega e M5S” : In un'intervista concessa ad Agi, l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, parla del fenomeno dell'odio in rete: "Questa grande ondata di violenza che mi è stata scaricata addosso è stata frutto di una strategia politica, messa in atto sia da M5s sia dalla Lega. L'accordo tra M5s e Lega è nato sulla Rete prima che in Parlamento, nel momento in cui cominciarono a prendere di mira le stesse persone. Un'alleanza testata sui social, che nasce ...