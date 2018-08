L' attacco choc dei partigiani | Salvini massacra diritti umani

ilgiornale

: RT @ofcs_report: Choc in #Spagna. A distanza di un mese altri #migranti hanno assaltato il confine con il #Marocco. Feriti alcuni agenti de… - massimiliano_ce : RT @ofcs_report: Choc in #Spagna. A distanza di un mese altri #migranti hanno assaltato il confine con il #Marocco. Feriti alcuni agenti de… - Hybris92 : RT @ofcs_report: Choc in #Spagna. A distanza di un mese altri #migranti hanno assaltato il confine con il #Marocco. Feriti alcuni agenti de… - FedeScipio : RT @ofcs_report: Choc in #Spagna. A distanza di un mese altri #migranti hanno assaltato il confine con il #Marocco. Feriti alcuni agenti de… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Potevano mancare i? Sul caso Diciotti la sinistra è andata all"di Matteoe della sua decisione di non far sbarcare i migranti salvati al largo della Libia (in zona Sar maltese). E ora, dopo i vari parlamentari Pd, dopo il tentato abbordaggio della Rete Antifascista e le varie proteste, anche l"Anpi scende in campo contro il ministro dell"Interno."A Catania si sta consumando l'ennesimoalla Costituzione. È ora che si ponga un freno definitivo a questa suddivisione delle persone in scompartimenti razziali e al quotidiano gioco al massacro deiposti in essere dal Ministro dell'Interno", ha scritto in una nota Carla Nespolo, presidente nazionale dell"Anpi. "Per di più - ha aggiunto - la sua replica al Presidente della Camera oltre a essere fuori dal doveroso e fondamentale rispetto istituzionale, conferma la fragilità del rapporto tra gli ...