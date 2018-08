L' Atalanta non sfonda Solo 0-0 col Copenaghen

Atalanta-Copenhagen 0-0 - Europa League 2019 : la Dea crea molte occasioni - ma non riesce a sfondare il muro danese : Termina con uno 0-0 e molti rimpianti la gara d’andata dei playoff dell’Europa League 2018-2019 tra Atalanta e Copenhagen. La Dea ha dominato la partita sia a livello di possesso palla che per occasioni create, ma non è riuscita a trovare il gol, con le conclusioni dei bergamaschi che sono sbattute sul muro difensivo dei danesi. La squadra di Gasperini ha dimostrato quindi di avere maggiore qualità degli avversari, ma ora dovrà giocarsi tutto ...

Atalanta - Gasperini : “tra Barrow e Zapata non può esserci un tormentone” : “Tra Barrow e Zapata non può esserci un tormentone”. A poche ore del playoff di andata di Europa League al Mapei Stadium contro il Copenaghen, Gian Piero Gasperini affronta il tema della scelta della prima punta da affiancare al Papu Gomez: “Non è mia intenzione alternarli partita dopo partita: ho la fortuna di avere due giocatori del genere davanti e valuto chi sta meglio e le caratteristiche dell’avversario per ...

Atalanta – Frosinone - Super Gomez il Frosinone a picco ne prende 4 alla prima : Partita a senso unico all’Atleti Azzurri d’Italia, dove i padroni di casa battono 4-0 il Frosinone e iniziano questo campionato con il piede giusto Il Frosinone schiacciato davanti alla propria area di rigore, l’Atalanta tutta protesa in avanti: questo il fotogramma più veritiero del posticipo della prima giornata di Serie A 2018-19. Tra i bergamaschi prestazione maiuscola per capitan Gomez, mentre per i ciociari il ritorno nella massima serie è ...

Atalanta-Frosinone 4-0 : cronaca e tabellino della partita : Atalanta-Frosinone 4-0: cronaca e tabellino della partita ATALANTA , 3-4-1-2, : Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens , 75 Castagne, ; Pasalic , 81 Pessina, ; Gomez, ...