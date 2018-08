L' arrivo in Italia | la famiglia a Madrid | la passione per la moda | la prima intervista di

Maldini : 'L'arrivo di Ronaldo in Italia è un colpo fantastico' : Il nuovo direttore della strategia del Milan, Paolo Maldini, è convinto che l'acquisto da parte della Juventus di Cristiano Ronaldo rafforzerà la reputazione del calcio Italiano. 'È un colpo ...

Meteo : la pioggia non lascia l’Italia - in arrivo grandinate e temporali : Continua la fase di grande instabilità sul Belpaese: nelle prossime ore le previsioni Meteorologiche evidenziano la possibilità di nuove precipitazioni. Allerta per grandinate e temporali, in un quadro complessivo che non vedrà miglioramenti sostanziali prima di mercoledì. Stazionarie le temperature.Continua a leggere

Piove nel Nord Italia - temporali in arrivo anche al Centro : Roma, 13 ago., askanews, - L'area depressionaria di origine atlantica, causa del maltempo già in corso sul Nord-ovest, si sta estendendo al resto del settentrione e raggiungerà, nel corso della ...

In arrivo il taglio alle pensioni d’oro : quanti e chi sono gli italiani coinvolti : Il taglio alle pensioni d'oro che il governo vorrebbe mettere in campo riguarderebbe 158mila pensionati italiani, coloro che percepiscono più di 4mila euro netti al mese di assegno previdenziale. Quali sono le categorie professionali più colpite e quali sono i criteri che verranno utilizzati, secondo le proposte di legge presentate.Continua a leggere

Marco Foroni : «arrivo DAZN cambierà il modo di guardare il calcio italiano» : Il calcio italiano sta attraversando un periodo di cambiamenti significativi al momento. Uno di questi cambiamenti è l'arrivo di DAZN. Marco Foroni, nuovo Capo dello Sport della piattaforma di streaming è impegnato in questi giorni per assemblare al meglio il team che tra telecronisti e talent (la conduttrice Diletta Leotta, nella foto a lato) racconteranno al pubblico italiano il nostro campionato in modalità O...

SPY FINANZA/ Per l'Italia è pronto l'arrivo di un Prefetto tedesco : Il declino dell'Italia potrebbe essere a un momento decisivo. Il Governo potrebbe di fatto aprire le porte al Prefetto tedesco in diverse occasioni evocato. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ Usa e Turchia possono mettere nei guai l'Europa, di M. BottarelliSPILLO/ Di Maio discettando di spread fa il gioco degli anti-italiani, di S. Luciano

"Quel ragazzino mentì - non arrivò in Italia da solo" : condannato dal Tribunale dei minori di Bologna : Bologna - Un anno per aver ingannato lo Stato Italiano, mentendo quando disse di essere arrivato solo, di non aver parenti né mezzi, facendo sì che fossero le istituzioni a mantenerlo con circa 77 ...

Caldo record in Italia - sfiorati i 40 gradi. In arrivo due anticicloni africani per l’estate dei record : Sole, Caldo, tanta afa e temperature che sfiorano i 40 gradi. È la pazza estate 2018 che, chiusa la parentesi di aria fresca che nelle ultime settimane ha portato dai Balcani forti temporali e grandine, ora ci regala ben due anticicloni africani che ci faranno “boccheggiare” per i prossimi dieci giorni. Secondo i meteorologi de ilmeteo.it a...

Italia - Croazia : 50 progetti in arrivo - finanziati quasi 120 mln euro (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - La quota del FESR destinata al finanziamento di queste graduatorie sarà pari a 101 milioni di euro, ai quali si aggiungono circa 18 milioni di euro di cofinanziamento (garantito a livello nazionale da risorse statali o direttamente dai beneficiari Italiani e croati), per

Italia - Croazia : 50 progetti in arrivo - finanziati quasi 120 mln euro : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - quasi 120 milioni di euro in arrivo per i progetti “Standard” approvati dal Programma Interreg Italia-Croazia. L’importo finanzierà un totale di 50 proposte progettuali ritenute idonee in sede di valutazione, su un totale di circa 200 richieste presentate. Il Programma